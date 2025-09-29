La AEMET eleva al nivel naranja la alerta por lluvias con riesgo importante en toda la provincia de Alicante

El mapa de última hora de las previsiones de la AEMET.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado al nivel naranja la alerta por lluvias en toda la provincia de Alicante a partir de las 21 horas de este lunes y hasta martes 30 de septiembre a las 12 horas.

Un aviso que indica un riesgo importante de precipitaciones intensas que pueden afectar a gran parte del territorio durante las próximas horas.

Riesgo importante

Según la última información publicada por la AEMET, la provincia de Alicante ha pasado al nivel naranja de alerta, la segunda más grave en la escala nacional.

Esta alerta implica un potencial peligro para la población y la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos, como inundaciones, crecidas de ríos y problemas en el tráfico urbano y por carretera.

Recomendaciones

Ante esta situación, AEMET aconseja extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y autoridades locales.

En este sentido, indica que es fundamental evitar desplazamientos innecesarios, estar atentos a los comunicados oficiales y preparar medidas para proteger bienes y vehículos frente a fuertes lluvias y posibles acumulaciones de agua.

Zonas afectadas

El aviso meteorológico especial afecta a toda la provincia, desde el litoral hasta el interior, con especial incidencia en las zonas más propensas a acumulaciones y escorrentías rápidas.

AEMET seguirá actualizando la información en las próximas horas para mantener a la población informada sobre la evolución de la alerta y la intensidad de las precipitaciones.

29/09 11:54 Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/wO6tebyZxq — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 29, 2025

Se recomienda a la población de Alicante permanecer atenta a las comunicaciones oficiales y actuar con responsabilidad ante este episodio meteorológico de especial relevancia.

Inicio de las lluvias

La última hora de la AEMET indica que las lluvias de riesgo importante en Alicante, bajo aviso naranja, se esperan a partir de las 21:00 horas de este lunes, intensificándose especialmente durante la noche.

Esta actualización ajusta el periodo de mayor riesgo y recomienda tomar precauciones desde esa hora.

El aviso naranja se mantiene activo durante las siguientes horas de la noche, afectando a toda la provincia de Alicante.

Murcia bajo aviso

El aviso naranja por lluvias intensas también se ha activado para la Región de Murcia, con condiciones similares de riesgo importante a partir de la tarde-noche y previsión de acumulaciones significativas.

