La televisión pública À Punt retransmite este domingo la final de la Supercopa del Valencia Basket femenino

El Valencia Basket empieza la temporada tan fuerte como finalizó la pasada. Las de Rubén Burgos se han vuelto a clasificar para la final de la Supercopa de España al imponerse al Perfumerías Avenida de Salamanca por 75 a 70 en un partido que dominó desde el principio.

En la pista del Palacio de los Deportes de Huesca, el conjunto naranja se ha ganado el derecho a defender el título conquistado las dos últimas temporadas.

Un duelo que será retransmitido en directo este domingo 28 de septiembre por la radiotelevisión pública valenciana À Punt a partir de las 17:00 horas.

La narración correrá a cargo de Josep Carbonell a quien acompañará en los comentarios al excapitán y leyenda naranja, Nacho Rodilla.

El otro finalista saldrá de la semifinal que tienen previsto disputar hoy sábado, a partir de las 20:00 horas, el Casademont Zaragoza y el vigente campeón de Copa, el Hozono Global Jairis de Alcantarilla (Murcia).

