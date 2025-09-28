Adiós a José Bernabeu, el investigador de física nacido en Mutxamel y Premio Jaume I en 2008

El Ayuntamiento de Mutxamel ha lamentado este domingo el fallecimiento de José Bernabeu Alberola, vecino ilustre del municipio e investigador de reconocido prestigio en el ámbito de la física.

Su trayectoria, de hecho, hizo que se convirtiera en uno de los físicos más reconocidos de España, con especial dedicación a la física de partículas. Hasta el punto que en 2008 fue Premio Jaume I de Investigación Básica.

Nacido en el municipio alicantino, se licenció en 1967 en la Universitat de Valencia, donde obtuvo 14 matrículas de honor. Apenas tres años después, obtuvo el doctorado en física con premio extraordinario.

Poco después trabajó en el CERN de Ginebra, Suiza, donde pasó de becario a miembro del personal científico en apenas ocho años. Fue el primer español en formar parte del personal de la división de Física Teórica. En aquel momento, España ni siquiera formaba parte del organismo.

Su carrera como docente transcurrió entre la Universitat de Valencia y la de Barcelona, pero compaginó ambas con otras facultades de prestigio como la de Lovaina-la-Nueva, Bergen, Lyon, La Plata, Oviedo y París-Orsay.

Tres años después de recibir el Premio Jaume I fue galardonado con la Medalla de Física de la Real Sociedad Española de Física.

Bernabeu en la jornada de la Noche de la Ciencia. EE

Sus estudios sobre la violación de la simetría temporal, la física de neutrinos, el bosón de Higgs o la asimetría entre materia le posicionaron como todo un referente en su campo a nivel mundial.

En una emotiva despedida, el ayuntamiento del municipio que le vio crecer recuerda el compromiso que siempre tuvo con Mutxamel: fue pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos en 1992, y el Centro Social Polivalente lleva con orgullo su nombre, aprobado por mayoría en pleno.

El pasado 26 de septiembre, hace apenas dos días, Bernabéu participó y dirigió la jornada de la Noche Europea de la Ciencia dedicada a la Ciencia y Tecnología Cuántica.