Las Hogueras de Especial se reivindican y piden que las subvenciones del ayuntamiento sean "acordes al presupuesto"

La nueva regulación de las Hogueras de Alicante, en las que se puede producir un ajuste en la subvención municipal que reciben las comisiones, ha llevado a las categorías de Especial a emitir un comunicado en el que reclaman que estas ayudas se repartan teniendo en cuenta el presupuesto que cada una de ellas destina a los monumentos.

"Las categorías de especial debemos hacer grandes esfuerzos para plantar fogueres espectaculares cada año, fogueres que serán las más visitadas, las más fotografiadas y las más comentadas", defienden para, acto seguido, añadir que este "esfuerzo mayor al tener que asumir un presupuesto mayor, debe ser tenido en cuenta" por el consistorio a la hora de repartir las ayudas.

En este sentido, recuerdan que el último decreto de la Concejalía de Fiestas sobre el montaje del número de racons en cada distrito en el que se prioriza a las categorías superiores, respaldaría en cierto modo su petición.

"Desde Fogueres Especials consideramos que la subvención debe ir exclusivamente en función del presupuesto que cada comisión destina a la foguera, según el contrato firmado por el artista, para que ellos sean los verdaderos beneficiarios y no otros elementos secundarios", exponen en el comunicado.

Así, critican que las fogueres de categoría especial han recibido "siempre" un porcentaje "más bajo" que el resto respecto a la inversión que realizan. "Con la fórmula actual hay alguna comisión que ha percibido el 44% de lo que ha invertido en su foguera y otras, que realizan un esfuerzo mayor, tan solo el 20%", censuran.

"Desde Fogueres Especials proponemos que la subvención municipal se asigne con un porcentaje igual para todas las categorías sobre la cantidad que invierta cada comisión, de manera que ninguna comisión se sienta discriminada, ya que ese criterio en el reparto las igualará a todas, y las animará a subir de categoría y no al contrario", añaden.

Con ello, además, creen que "se mejora la transparencia del reparto del dinero público al tener que justificar mediante el contrato, las facturas y los pagos, la cantidad total que cada comisión invierte en la foguera, plante en la categoría que plante".

Asimismo, advierten que las Hogueras son una fiesta reconocida como Bien Cultural y de Interés Turístico Internacional y es "gracias a que las comisiones plantamos cada año fogueres más atractivas para los ciudadanos y turistas".

En cualquier caso, reiteran que su petición no va encaminada a exigir un incremento o porcentaje determinado de subvenciones, sino que esta vaya en consonancia con la inversión que realiza cada comisión.