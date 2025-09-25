Arrestan en Alicante a un fugitivo de la justicia portuguesa acusado de asesinar a su compañero de piso

La Guardia Civil, en coordinación con la agencia británica NCA y con la Policía Judiciaria portuguesa, ha capturado en España a un fugitivo internacional reclamado por Portugal por un crimen de asesinato cometido en abril de 2022.

La investigación se activó tras la alerta lanzada por la National Crime Agency del Reino Unido, que advirtió de la posible presencia del sospechoso en territorio español después de haber huido de Portugal.

El individuo, buscado por las autoridades lusas por homicidio, habría elegido España para esconderse con el respaldo de colaboradores de su entorno y de la comunidad británica afincada en la costa mediterránea.

El operativo culminó en la provincia de Alicante, donde los agentes lograron ubicar al fugitivo y proceder a su arresto tras desplegar un amplio dispositivo de vigilancia.

Asesinato en el Algarve

Los hechos se remontan a abril de 2022, cuando el detenido convivía con la víctima en un apartamento de la región portuguesa del Algarve.

En el interior de la vivienda, atacó brutalmente a su compañero con un cuchillo de cocina, asestándole 24 puñaladas.

La víctima intentó defenderse e incluso trató de escapar por la ventana, aunque falleció poco después a causa de las graves lesiones.

En el escenario del crimen, la policía portuguesa halló pruebas vinculadas al homicidio, así como sustancias estupefacientes escondidas en el mismo apartamento.

Durante la fase inicial del proceso judicial, el acusado consiguió eludir la justicia aprovechando ciertas circunstancias del procedimiento para abandonar Portugal y desaparecer.

Estancia en España

Tras su fuga, el prófugo se trasladó a España, instalándose de manera intermitente entre las provincias de Málaga y Alicante.

Allí aprovechó la presencia de una amplia comunidad británica para dificultar su rastreo, llegando incluso a enfrentarse a distintos operativos policiales, con intentos de atropellar a agentes que participaban en su búsqueda.

El fugitivo contaba además con ayuda logística de familiares y miembros de su círculo criminal, lo que le proporcionaba alojamiento temporal y recursos económicos que le permitieron sostener su vida en la clandestinidad.

No obstante, la cooperación internacional permitió a los investigadores confirmar su paradero en Alicante.

Con diferentes dispositivos policiales en marcha, el sospechoso fue finalmente interceptado cuando se disponía a abandonar una de las residencias que utilizaba en la zona.

Tras su detención, el hombre fue trasladado al Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, que ordenó su ingreso en prisión preventiva hasta su entrega a las autoridades portuguesas.

Operación internacional

La investigación y el proceso de arresto fueron desarrollados de forma conjunta por la Guardia Civil —a través de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Policía Judicial de Málaga—, la agencia británica NCA y la Policía Judiciaria de Braga.

Finalmente, el arresto fue ejecutado por efectivos especializados en la localización de huidos de la justicia y en la lucha contra el crimen organizado, ambos con base en Levante.