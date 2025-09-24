La Comunitat Valenciana duplica la media nacional de las polémicas pulseras antimaltrato

Pulsera de localización para acusados y condenados por violencia de género Europa Press Omicrono

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías más castigadas por la violencia de género. En ella hay activas 502 de las polémicas pulseras telemáticas de seguimiento a maltratadores.

El elevado número de estos dispositivos, que están en el punto de mira tras revelarse fallos en 2024 que provocaron la absolución de agresores, dobla de sobra la media nacional en 2025.

La media de España de pulseras activas por comunidad es de 237 dispositivos, según cálculos basados en datos del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El territorio valenciano solo es superado por Andalucía, que con 1.635 pulseras aventaja con mucha diferencia al resto del país, y supera ampliamente a Canarias (383), que ocupa la tercera posición.

Así, la Comunitat ocupa el dudoso honor de colgarse la medalla de plata en número de mujeres y agresores geolocalizados mediante GPS para cumplir las órdenes de alejamiento judiciales y proteger a las víctimas.

Estas 502 pulseras se reparten de forma desigual. Valencia es la provincia con mayor número, con 229; Castellón tiene 152 y Alicante, 121.

Con una población aproximada de 5,5 millones de valencianos, esto se traduce en 9,3 pulseras por cada 100.000 habitantes. Esto supone casi un maltratador vigilado cada 10.000 personas.

La media por habitante también supera la media nacional, que se sitúa en 8,3 pulseras por cada 100.000 habitantes.

Si bien es la segunda en número absoluto, no ocupa la segunda posición si se ajusta a la población, sino la sexta.

Las comunidades que la superan son Andalucía (19 pulseras cada 100.000 habitantes), Canarias (17), Región de Murcia (13), Castilla-La Mancha (12) y Aragón (12).

Pulseras en Alicante

La provincia de Alicante cuenta con 121 dispositivos activos en 2025, lo que la sitúa en la 13.ª provincia a nivel nacional en número absoluto y en la 23.ª en tasa por habitante.

En los últimos cinco años, de 2021 a 2025, las pulseras activas han pasado de 79 a las 121 activas en la actualidad.

Esto supone un aumento absoluto de 42 y un crecimiento relativo del 53,1 %.

En este periodo han muerto 12 mujeres en Alicante a manos de sus parejas o exparejas, pero el Ministerio de Igualdad presume de que ninguna mujer ha sido asesinada llevando una de estas pulseras desde su creación.

Aún así, los datos están muy por debajo de provincias como Granada (447), Almería (355) o Madrid (360).

Y en cuanto a número de pulseras por cada habitante, está un 24,8 % por debajo de la media nacional.

Esto hace que en Alicante haya una pulsera por cada 16.000 alicantinos, aproximadamente.

Los números son mucho más preocupantes en Valencia y, sobre todo, en Castellón.

La provincia de Valencia comparte un número similar de casos que los del global de la Comunitat y tiene una tasa de 9 pulseras cada 100.000 habitantes.

Es en Castellón donde la cifra de maltratadores con estos sistemas en sus tobillos se dispara.

Con alrededor de 630.000 habitantes, la provincia supera ampliamente a Alicante y presenta unas cifras alarmantemente altas con 24 maltratadores vigilados cada 100.000 castellonenses, 2 cada 10.000, una de las que más del país.