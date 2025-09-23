Finaliza la consulta pública del decreto que regulará la declaración de núcleos urbanos costeros de valor etnológico

La misma semana en la que Generalitat, gracias a una resolución de Cultura, logró frenar el derribo de un centenar de históricas casas en Guardamar del Segura, en Playa Babilonia, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha dado por finalizado el periodo de información pública sobre el proyecto de decreto que regulará a partir de ahora el procedimiento de declaración de los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico.

Las noticias se suceden y a los propietarios de 3.500 viviendas en la zona costera de Dénia les ha llegado ya el deslinde definitivo del Servicio Provincial de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica), que afecta en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) la expropiación de un centenar de casas en el capital de la Marina Alta, 23 de las cuales, la Playa de Les Deveses, también susceptibles de ser consideradas de valor etnológico.

Este miércoles, las asociaciones de vecinos afectadas por estos deslindes se reunirán con el director general de la Conselleria, Marc García, para abordar su situación particular y su encaje dentro de la ley autonómica y de este nuevo decreto que se aprobará para la declaración y protección de este tipo de enclaves costeros.

La nueva ley de Costas valenciana se basa en el artículo 49.1.9a del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana corresponde a la Generalitat la competencia para “la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.”Se trata de una asunción exclusiva, que confiere plenas atribuciones de ejecución y desarrollo normativo.

Desde la Generalitat que preside Carlos Mazón (PP) consideran que "la figura de los núcleos urbanos con especiales valores etnológicos como una categoría singular de asentamientos integrados en el litoral que merecen ser conservados por su valor cultural, histórico o etnológico, ya que su desaparición supondría una pérdida irreversible del patrimonio cultural vinculado a la identidad de la Comunitat Valenciana".

El objetivo es "compatibilizar la preservación del dominio público marítimo-terrestre con la conservación de dichos núcleos tradicionales". Por eso, "la declaración de los núcleos urbanos con especiales valores etnológicos requiere la regulación específica del procedimiento administrativo correspondiente, la determinación de las características que deben concurrir en dichos núcleos y el régimen jurídico aplicable desde la incoación del expediente, así como el contenido mínimo de los planes especiales de protección".