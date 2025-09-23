Colas para comprar los coches chinos de moda Omoda y Jaecoo en Alicante: "Hemos batido récord de ventas"

El símbolo chino es un dragón, pero bien podría ser un cohete teniendo en cuenta cómo se han disparado las ventas de los coches chinos Omoda y Jaecoo este 2025 en Alicante.

Las marcas del gigante asiático están comiendo terreno a las firmas tradicionales con unos precios que en muchos casos no llegan ni a la mitad de sus competidores directos.

Las marcas hermanas han tenido que enviar cargamentos con más coches a Alicante debido al buen recibimiento en la provincia de estos vehículos.

Con modelos eléctricos, de gasolina e híbridos, han conquistado a los conductores con sus prestaciones y, sobre todo, por sus precios en relación con los de sus equivalentes en marcas tradicionales.

El jefe de Omoda y Jaecoo Borjamotor en Alicante, José Planelles, explica que la buena tendencia de agosto, "donde no paraban de entrar clientes" en un mes de los más complicados para las ventas, se ha multiplicado este septiembre.

El motivo son los Días del Dragón. Así es como la marca ha bautizado a sus jornadas de ofertas especiales con descuentos de hasta 10.000 euros.

Un Jaecoo 7 de Borjamotor.

"Están activos desde el 12 al 25 de septiembre y, hasta el momento, muchísima gente se ha beneficiado de esto", asegura.

En el concesionario cuentan con el Omoda 9, el último modelo que compite con los de alta gama, ahora desde 39.000 euros; el Jaecoo 7 superhíbrido enchufable desde 22.900, o el Omoda 5, eléctrico y de gasolina, desde 21.900 euros, indica.

El gerente revela que "casi el 80 % de pedidos han sido de Jaecoo 7 híbridos y de gasolina. Ha sido brutal la recepción, parecía un supermercado de la gente que había estos días".

Un Omoda 5 de Borjamotor.

Planelles explica que los clientes ya han roto con el mito de que los coches chinos no son de la calidad de los europeos y llegan conociendo las cualidades de la marca.

Lo que les hace dar el paso y comprar los coches chinos son "sus siete años de garantía, la calidad del interior, su diseño y sus prestaciones", apunta.

El Omoda 9

De todos los vehículos, el más avanzado que busca dar caza a los competidores de alta gama de marcas como Audi o Mercedes es el Omoda 9.

Este coche es un ejemplar único en el mercado. Con cuatro motores, seis modos de conducción, 535 CV de potencia y todos los extras de un coche de alta gama, ha roto el mercado de primer nivel en la automoción con un precio inferior 40.000 euros.

Desde la firma lo describen como "un desempeño dinámico sin precedentes", con 145 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.100 kilómetros de autonomía total con sistema híbrido.

Sus competidores directos en cuanto a características, como el Audi Q8 o el Mercedes GLC, doblan el precio de un modelo que está siendo un éxito de ventas y que ya empieza a poblar las carreteras de la provincia.