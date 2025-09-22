Piden 8 años de prisión al vecino que pegó con un garrote a una concejala de Aigües por el cuidado de los gatos callejeros

El hombre que agredió con un garrote y con puñetazos a la concejala de Protección Animal del Ayuntamiento de Aigües por el cuidado de los gatos callejeros del municipio se enfrenta a 8 años de prisión.

El juicio se celebrará este miércoles 23 de septiembre en la Audiencia de Alicante. Se le acusa de un delito de atentado contra miembro de Corporación Local y un delito de lesiones.

Según la Fiscalía, la concejala le sorprendió cuando el encausado estaba vertiendo líquidos en los puntos de alimentación para gatos habilitados por el consistorio.

Los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2022, cuando la edil recibió el aviso de que un hombre estaba echando algo en los comederos de los animales.

La víctima acudió al lugar y le preguntó al procesado qué estaba haciendo.

La Fiscalía mantiene que el hombre se giró de forma violenta armado con un garrote con el que

golpeó a la concejala.

"A continuación, le propinó varios puñetazos y la empujó contra la pared hasta que llegaron varios vecinos en su ayuda. La mujer tardó 57 días en curar de las heridas que sufrió a consecuencia del ataque.

Por otro lado, el miércoles también se juzgará a los dos miembros de una pareja a los que les piden siete años de prisión por un delito de estafa y otro de obstrucción a la Justicia al engañar a un hombre, que tiene reconocida una minusvalía del 65% y quedarse con más de 57.000 euros de la víctima.

La Fiscalía explica que entre los años 2018 y 2022, los procesados se aprovecharon de la situación de la víctima para hacerle creer que tenía una relación sentimental con una mujer de etnia gitana llamada Esmeralda, a la que no podía conocer ni tampoco hablar con ella en función de las leyes gitanas.

Así, los acusados convencieron a la víctima para que les hiciera regalos y les diera dinero que ellos le entregarían a la supuesta novia.

Con este engaño, compraron un teléfono de más de mil euros, contrataron un préstamo destinado a financiar un aire acondicionado y realizaron compras por Internet o extracciones en cajeros automáticos.

El 9 de diciembre de 2022, la madre de la víctima grabó una escena en la que los procesados llevaban al perjudicado hasta un banco para que sacara dinero.

Cuando les pidió explicaciones sobre lo que estaban haciendo, los encausados la golpearon y rompieron las gafas.

Días después, los procesados llamaron a la víctima y abordaron al hermano de ésta por la calle y les amenazó con la intención de que la madre de ambos retirase la denuncia que ésta había interpuesto a consecuencia de los hechos.