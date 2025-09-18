Isabel Sánchez-Arán, emocionada tras alcanzar los 92 metros en el mundial de Apnea: "El equilibrio lo es todo"

Tras años de preparación, vienen las recompensas. Este miércoles, la apneísta Isabel Sánchez-Arán ha logrado en Grecia una histórica marca personal y récord de España con 92 metros de profundidad en el Mundial de Apnea.

La apneísta ilicitana salió del agua emocionada y ha atendido a EL ESPAÑOL para dejar constancia de la alegría tras este gran logro que ha culminado con dos medallas de bronce en las categorías de inmersión libre y peso constante.

La deportista, cofundadora y actual vicepresidenta del Club Apnea Elx, participó en este campeonato con la vista puesta en los 100 metros, un reto que aún conserva como meta, pero del que hoy se ha quedado muy cerca.

“Estoy muy contenta. El año pasado a 86 metros me dolían los oídos, y hoy he podido llegar a 92 sin ese límite. Para mí ya es un gran paso”, reconocía tras su inmersión.

Su registro supone la mejor marca española en apnea de profundidad, y se añade a su creciente palmarés internacional. Competir en todas las modalidades le permite seguir demostrando que es una de las apneístas más completas del panorama mundial.

Calma y equilibrio

Más allá de la hazaña deportiva, Isabel explica cómo esta disciplina somete al cuerpo a una presión extrema. “Conforme bajas, los espacios se comprimen, y el oído medio no es blando: el tímpano tiende a ir hacia dentro", asegura.

"Por lo tanto, hay que añadir aire a esa cavidad, compensar con técnica. Uso la lengua para esos gestos. En definitiva, si pierdes el equilibrio, como en una cuerda floja, puedes fallar”, describe.

Para ella, el estado mental marca la diferencia. No practica largas horas de meditación, pero sí trabaja la visualización de los descensos y se apoya en la música relajante para combatir la tensión. "Medito mientras hago cosas", asegura.

“El cuerpo tiene que estar blandito; si estás tensa, hay riesgo de lesión. En el mar, como en la tierra, todo se deja llevar por la gravedad”.

Conexión con el mar

Su entrenamiento combina trabajo en el gimnasio, con fuerza y resistencia y sesiones mentales y de equilibrio. La apneísta reconoce que la clave está en integrar esa preparación fuera del agua con la serenidad en el mar: “El equilibrio es lo que lo sostiene todo, tanto arriba como abajo”.

Aunque nacida en Madrid y con raíces familiares en Almería, Sánchez-Arán se crio en Elche, con el mar como referencia.

Tras varios años viajando y compitiendo alrededor del mundo, la pandemia le devolvió a España. Hoy reside en L’Estartit (Girona), un enclave de la Costa Brava que le permite entrenar en profundidades que el litoral mediterráneo alicantino no ofrece.

Club con futuro

En julio de este año cofundó el Club Apnea Elx, el primero de la ciudad, nacido para acercar la apnea a personas de todas las edades.

“Es mi forma de devolverle a mi tierra parte de lo que el mar me ha dado. En Elche y en la provincia de Alicante no hay grandes profundidades, pero sí mucha ilusión por aprender”, afirma.

Próximos retos

Tras los 96 metros y las dos medallas de bronce conseguidas en Grecia, Sánchez-Arán apunta hacia los 100 metros en próximas competiciones y mantiene viva la ambición de seguir sumando podios internacionales.

“La apnea me lo ha dado todo. Compito en todas las modalidades, pero mi favorita sigue siendo la inmersión libre: solo tú, el mar y la naturaleza. Ahí es donde me siento más auténtica”, sentencia.