Las obras del Tercer Colegio de La Nucía comenzarán este mes de octubre con capacidad total para 490 estudiantes

Visita a la parcela del Tercer Colegio del alcalde y concejal de Educación junto a arquitectos del centro educativo y representantes empresa constructora.

Las obras para la construcción del Tercer Colegio de Infantil y Primaria de La Nucía darán comienzo en octubre.

El nuevo centro se levantará en la avenida Sorolla, justo detrás del supermercado Aldi, y dispondrá de 2 aulas para niños de 2 años, 6 de Infantil y 12 de Primaria, con capacidad total para 490 estudiantes.

La inversión asciende a 8,53 millones de euros y el plazo de finalización está previsto para el último trimestre de 2026.

Esta mañana, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y el concejal de Educación, Sergio Villalba, han visitado la parcela donde se edificará el colegio.

Allí han mantenido la primera reunión con la dirección facultativa y con la UTE adjudicataria de la obra, formada por Prom 95 SL y Alcudia Servicios y Obras, junto con los arquitectos responsables del proyecto.

La próxima semana se iniciarán las tareas previas al arranque oficial de la construcción: instalación de casetas, apertura de accesos, conexión de suministros eléctricos y de agua, entre otras.

Posteriormente, en octubre, comenzará la obra principal en los 8.860 m² de terreno municipal situados entre las calles Sorolla y Benlliure.

Inicio inmediato

“Estamos muy satisfechos porque las obras del tercer colegio de Infantil y Primaria arrancarán en breve, en octubre. Hoy hemos tenido la primera reunión con la dirección de obra y la próxima semana empezarán los trabajos preparatorios con la instalación de casetas”, señaló el alcalde Bernabé Cano.

Cano recordó que este proyecto llevaba paralizado ocho años bajo el anterior gobierno autonómico y destacó que, gracias al actual Consell de Carlos Mazón, ahora será una realidad.

Subrayó también la importancia del nuevo centro, ya que los dos colegios actuales están saturados y muchos alumnos podrán ir caminando desde sus urbanizaciones, reduciendo así la necesidad de transporte escolar.

Características

El futuro colegio se organizará en un edificio independiente de dos plantas distribuidas en diferentes módulos.

Contará con aulas para los ciclos de Infantil y Primaria, un gimnasio, un amplio comedor con cocina propia y varias zonas exteriores, entre las que destacan dos pistas polideportivas.

Su capacidad permitirá albergar hasta 490 alumnos, y su ubicación facilitará el acceso a pie de muchos estudiantes, lo que reducirá de forma notable los desplazamientos en autobús escolar y, por tanto, el gasto en transporte.

Parque Can Sorolla

Con motivo del inicio de las obras, a partir del lunes 22 de septiembre se cerrará el Parque Can situado en la calle Sorolla-Benlliure, en cuya parcela se levantará el nuevo colegio.

La Concejalía de Protección Animal ya ha colocado carteles informativos para avisar a los usuarios de este cierre. Como alternativa, se recuerda que La Nucía dispone de otros 15 parques caninos, entre ellos el de Puerta de Hierro, a tan solo 150 metros, y el de Pinar de Garaita.