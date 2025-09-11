Cano: "El turismo residencial es un modelo exitoso; apuesto por el diálogo permanente con la iniciativa privada"

El turismo residencial ha sido y es "un pilar estratégico en el desarrollo social de nuestro territorio". Con estas palabras reconoció el pasado lunes la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunitat Valenciana, Marián Cano, las aportaciones de este tipo de turismo al progreso de la región. Y al mismo tiempo apeló a mantener una gestión "con rigor, con responsabilidad y teniendo una visión del futuro".

En el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja se dieron cita dos de las administraciones, la local y la autonómica, representadas por el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, y la propia consellera, y dos representantes de las empresas privadas más relevantes del sector, el director de Urbanismo del Grupo TM, Cristóbal Ruiz y el director territorial de AEDAS Homes, Juan López.

Cano señaló que en 2024 la Comunitat Valenciana acogió a más de 30 millones de turistas "una cifra que mes a mes viene repitiéndose a lo largo de este 2025, superándose , esto nos lleva a seguir trabajando hacia ese modelo turístico que sea más equilibrado, más sostenible y más regular".

"Tenemos claro que necesitamos ordenar, regular, modernizar, acompañar a al sector, a los municipios y a toda nuestra sociedad en ese camino para que nuestros destinos sigan siendo lugares únicos. El turismo residencial se caracteriza por largas estancias y por un gasto constante que no solo genera riqueza y empleo. Al final se traduce en un vínculo entre el turista residente en nuestro territorio, un valor positivo que desde la Conselleria no lo hemos olvidado", resumió la consellera.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano. Iván Villarejo

Para añadir: "Nuestro objetivo es claro, frenar la proliferación de la oferta ilegal y garantizar que tengamos un alojamiento regulado, de calidad, respetuoso con los derechos tanto de los vecinos como de quienes disfrutan de estas viviendas. Nuestro compromiso es claro, es el del juego limpio, trabajar en igualdad de condiciones, para fomentar la seguridad y calidad".

Unas palabras que Cano quiso ejemplificar en la ciudad de Torrevieja. Por su parte, Eduardo Dolón quiso empezar señalando que quienes hablan de "masificación o estacionalidad, no conocen las políticas que estamos desarrollando en turismo. Las inversiones que llevamos a cabo en los últimos años van en sentido contrario, y están certificando y acreditando que la ciudad dejó desde hace muchos años de ser esa ciudad que puntualmente se masificaba en una época del año".

I Encuentro de Turismo Residencial en la Comunitat Valenciana. Héctor Fernández

Estacionalidad

"El año pasado Torrevieja tuvo una población media de 250.000 habitantes en la temporada baja", explicó el alcalde, algo "impensable hace una década.Lo cual nos habla de un turismo de no solo 3 meses, sino aproximadamente en una media de 9 o 10 meses", dijo Dolón.

"Las empresas han trabajado muy bien no solo ofertando esa casa de verano. Al final es tu casa y vienes en Semana Santa, en Navidades, en el puente de octubre... con la buena comunicación ferroviaria que tenemos, no precisamente en la cercanía, no al municipio, pero sí de Alta Velocidad a la comarca, se ha producido un cambio sustancial", recordó el alcalde.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Iván Villarejo

En este sentido Dolón hizo su primera reivindicación: "Los últimos datos del Ayuntamiento señalan que hemos superado los 110.000 habitantes, pero para el INE no hemos llegado a los 90.000 habitantes. La diferencia es muy grande y ese es el gran problema que tenemos los destinos turísticos a la hora de ofrecer servicios al ciudadano".

La segunda, vino precisamente de las infraestructuras necesarias para acercar el municipio a los turistas. El desdoblamiento de la N332 e incluso el tren a la costa. Dolón terminó su primera intervención asegurando que "con más de 120 urbanizaciones, con más de 120 nacionales, la vivienda de turismo residencial e incluso la de uso turístico "en ningún caso está generando problemas de importancia".

El comienzo del debate con la iniciativa privada se planteó con una pregunta muy clara: ¿Existe techo para el turismo residencial en la Comunitat Valenciana? ¿tenemos infraestructuras necesarias para el volumen de turistas que llega a la provincia de Alicante cada año?

Cristóbal Ruiz, del Grupo TM, fue el encargado de abrir el diálogo: "Ese techo no lo va a determinar el número de turistas, lo va a determinar la capacidad de las infraestructuras, de los servicios que presta la ciudad y de la sostenibilidad de la ciudad. Hay un dato irrebatible que es el consumo de agua, 9 hm3 que consume la ciudad, repartidos de manera bastante equilibrada a lo largo del año, por lo que no se puede hablar de estacionalización".

El director de Urbanismo del Grupo TM, Cristóbal Ruiz. Iván Villarejo

"El turismo residencial es una industria sistémica para la provincia de Alicante. Aporta casi el 63% del PIB de la provincia. Más de la mitad de los turistas internacionales que vienen a Alicante vienen al modelo turístico de residencia. No se pide más que lo que se genera. Seguramente si se compensase con más infraestructuras, eso haría que el modelo fuera más amable y se generasen menos tensiones".

Vivienda

Por su parte, Juan López, de Aedas Homes, explicó que iniciaron "nuestro recorrido enfocando el producto al cliente de primera residencia, pero es cierto que los buenos enclaves, las buenas ubicaciones y los buenos proyectos han atraído enormemente a un gran porcentaje de comprador internacional". "Actualmente pues dos de cada tres viviendas que se compran en Aedas en la Comunidad Valenciana son de segunda residencia. El 50% son extranjeros y el resto, un 15% aproximadamente, son nacionales".

Para López, "tenemos un polo de atracción en nuestra comunidad con respecto a otras zonas con las que estaríamos compitiendo, una ventaja ahora mismo muy competitiva que tenemos que seguir defendiendo y que tenemos que racionalizar, para evitar la saturación que tienen, por ejemplo, en Costa del Sol o en Baleares". En ese sentido, apostó por dimensionar las infraestructuras a la demanda.

El director territorial de AEDAS Homes, Juan López. Iván Villarejo

Al hilo de estas intervenciones, la consellera aseguró que "lo primero que debemos hacer es alejarnos de los mensajes demagógicos y definir las políticas claras". "En nuestro caso, lo primero es regular y poner en valor a aquellos que trabajan conforme a las normas que hemos establecido. Luego, establecer políticas claras de sostenibilidad turística. No hay que olvidar que somos la primera comunidad que hemos obtenido la certificación de Aenor alcanzando el 100% de los objetivos que nos marcamos para el 2024, creo que en este 2025 aún hemos incrementado en ocho los puntos".

Dolón, respondiendo a la pregunta anterior, fue tajante: "Yo creo que el techo de la ciudad de Torrevieja ahora mismo lo tenemos con quien no cree en la ciudad de Torrevieja". Y reiteró el déficit de infraestructuras: "No existe una carretera nacional peor dimensionada a las necesidades medias, que la de la ciudad de Torrevieja. Cuando salen los datos de la Dirección General de Tráfico, , cada puente, Torrevieja está la primera". "Hace ahora un año y algo, el ministro Puente me dijo que en meses conoceríamos noticias. Ha pasado un año y no conocemos absolutamente nada de este tema. Lo poco que llega es que se pretende doblar la mitad de la longitud de esta vía".

A diferencia de eso, recordó, "en 2 años del Consell de Carlos Mazón no solo se ha decidido un rumbo claro, sino que se ha licitado la redacción de un proyecto ya está adjudicado y se está redactando, con lo cual sabemos con certeza que el próximo año conoceremos el proyecto de ejecución, el coste y empezaremos a ejecutar la CV-95 para interconectar la comarca de la Vega Baja, el interior con la costa". Y apeló a seguir dotando de infraestructuras sanitarias y educativas al municipio.

Juan López incluyó las demandas del sector. "Estamos hablando de infraestructuras que tenemos que dimensionar y necesitamos fabricar suelo para poder hacer más viviendas, porque al final es lo que requiere el mercado, y para que las familias puedan tener una vivienda donde residir. Desde el punto de vista del promotor necesitamos colaboración con las administraciones porque cuesta mucho desarrollar el suelo, cuesta muchísimo y ya llegamos tarde porque hasta dentro de 8 o 10 años no será una realidad respecto a las necesidades".

"La industria del turismo es la industria de la felicidad, y la del turismo residencial es la de la felicidad al cuadrado", resumió Cristóbal Ruiz, quien reclamó "una dirección general propia de turismo residencial, que nos merecemos, pero sobre todo para en ese reto que tenemos de futuro de transformar el modelo productivo del turismo residencial hacia la calidad y hacia la innovación con productos cada vez con más valor añadido, que generen más riqueza, que generen más empleo".

También, en la planificación territorial, que se considere el turismo "como una industria y se identifiquen proyectos estratégicos como ocurre en otros ámbitos". En este punto, el alcalde recogió el testigo lanzado por Ruiz respecto al proyecto de Talasoterapia internacional que se va a implantar en el municipio.

"Ahora mismo la Generalitat Valenciana está invirtiendo 2 millones de euros en la nueva oficina de turismo. La mejor oficina que seguramente tendrá la Generalitat actual, centrada en la comunicación tecnológica. Pero es que está invirtiendo también 2 millones en el área de cultura en el nuevo Museo del Mar y de la Sal", reconoció el alcalde. En este sentido reivindicó ayuda para todos los proyectos de salud, deporte, gastronomía o cultura que puede ofrecer la ciudad a sus vecinos y visitantes.

"Estamos abiertos a hablar de proyectos de interés autonómico que afecten a este territorio y que nos posicionen de nuevo a la vanguardia de turismo de seducción, un proyecto singular que nos lleva a a poner de nuevo valor a nuestro territorio. Estamos perfectamente alineados, pero también estamos alineados a la hora de establecer indicadores", aseguró la consellera poniendo como ejemplo el de PLDSpace en Elche.

Viviendas de Uso Turístico

Por último, el debate se centró en las oportunidades y los problemas que generan las viviendas de uso turístico (VUT). "El problema de la vivienda no deriva del uso turístico cuando estamos hablando de que las viviendas de uso turístico son un porcentaje inferior a un 3%", explicó la consellera antes de citar los planes de vivienda del Consell de Carlos Mazón que ya están ejecutándose, como el Plan Vive.

"Dicho lo cual, desde esta Conselleria apostamos por el turismo regulado y sostenible, y se han hecho los deberes, siempre trabajando con todos los actores del sector en esa regulación de ese tipo de viviendas que ha sido una propuesta valiente e innovadora", aseguró Cano.

Dolón, que ya había comentado que en Torrevieja no se ha decretado ninguna moratoria y no existen problemas de importancia en este ámbito, anunció que para los últimos 40 policías locales que han entrado en la ciudad de Torrevieja, en principio uno de los cometidos futuros que van a tener desarrollar es el cumplimiento del decreto que regula estos usos".

Al hilo de esta intervención, Cano denunció la intromisión del Gobierno central en competencias que son autonómicas y municipales". Lo mismo que denunció el "Gran Hermano" español en que se ha convertido el registro de extranjeros según la prensa británica.

Para el sector, en cambio, las VUT no son "turismo residencial" ya que como explicó Cristóbal Ruiz, "un turista residencial viene a su casa, a casa de sus amigos o a casa de sus familiares. Lo otro es un tipo de producto turístico, una terciarización de la vivienda que según con qué intensidad y en qué tipo de ciudad, está generando tensiones". Una opinión refrendada por Juan López, quien aseguró que de media, quien compra una casa en estos municipios reside una media de 6 meses al año en ella.