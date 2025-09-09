Torrevieja será la tercera mayor desalinizadora del Mediterráneo, solo superada por dos plantas de Israel

Cuando la desaladora de Torrevieja alcance los 120 hectómetros cúbicos (hm3) anuales (en la actualidad produce 80 hm3 pero está en pleno proceso de ampliación), se ubicará claramente entre las 10 desalinizadoras más grandes del mundo. No obstante, después de un oscuro proceso de filtraciones a través del PSOE, finalmente el pasado mes de julio la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) anunció oficialmente la licitación del pliego de prescripciones técnicas para la redacción de los anteproyectos de construcción de dos nuevas desalinizadoras, una de ellas también en Torrevieja.

La desaladora de Torrevieja es la más grande de Europa y una de las más grandes del Mediterráneo para agua potable. Y a pocos kilómetros, en la Región de Murcia, se sitúa la de Águilas-Guadalentín, que produce aproximadamente 70 hm3 al año, con capacidad actual de hasta 80 con posibles expansiones.

Entonces, ¿qué sentido tiene ubicar otra gran infraestructura hídrica de las mismas características en la misma zona del mar, incluso en el mismo término municipal? Lo mismo que ocurre en Águilas, ya que la intención del Gobierno central de Pedro Sánchez es aumentar la capacidad para la margen izquierda de 100 hm3 por año (la nueva de Torrevieja), mientras que para la margen derecha (la nueva de Águilas) el aumento será de 50 hm3 anuales.

Por ahora solo está superada en el Mediterráneo por las desaladoras israelíes de Hadera y Sorek. La primera es la mayor de Israel dedicada a agua potable, con una capacidad estimada de entre 127 y 150 hm3 anuales. La segunda produce en torno a 150 hm3.

Las siguen, después de Torrevieja cuando esté terminada su ampliación, las desaladoras argelinas de Orán, Taref, Tipaza y Boumerdes inauguradas recientemente, de alrededor de 110 hm3 anuales. En Cerdeña, Italia, se sitúa la de Sarrochdedicada al ámbito industrial, de 4,4 hm3 utilizada para suministrar agua desmineralizada a la refinería Sarlux.

Cuando la desaladora de Torrevieja alcance los 120 hm3 anuales (aproximadamente 328.700 m³/día), se ubicará claramente entre las 10 desalinizadoras más grandes del mundo, pero fuera del top 5 global.

Ras Al-Khair en Arabia Saudita con 378 hm3; Jebel Ali (M-Station) en Emiratos Árabes Unidos con 372 hm3 y Taweelah, también en Emiratos Árabes Unidos, con una capacidad de 332 hm3 a pleno rendimiento, pero todas ellas fuera del Mediterráneo, seguirán liderando los rankings.