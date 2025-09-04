El gobierno provincial de Alicante acusa al PSOE de usar datos de hace tres meses para criticar su gestión

La vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna (PP), ha asegurado que la institución provincial "ha estado trabajando todo el verano a pleno rendimiento para sacar adelante los distintos programas y líneas de ayuda para los municipios de la provincia”. Lo hacía en respuesta a las críticas del PSOE sobre la supuesta "paralización" de su gestión.

Por esta razón, ha lamentado que el grupo socialista “venga ahora en septiembre a hacer oposición con datos de hace casi tres meses, lo que refleja su desconexión total de la realidad de la institución y la falta de credibilidad de sus argumentos”.

“El equipo de gobierno de la Diputación no ha parado de trabajar en todo el verano para que las ayudas provinciales lleguen cuanto antes a los ayuntamientos frente a un PSOE que ha estado de vacaciones permanentes, eludiendo su responsabilidad de hacer oposición, y que regresa ahora con datos sacados de contexto que solo buscan confundir a la ciudadanía”, ha señalado Serna.

En este sentido, la vicepresidenta ha explicado que los datos utilizados por la oposición corresponden al estado de ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2025 y no a datos actuales. "Esas cifras que usa el PSOE son las que les ofrecimos el pasado mes de junio y lo saben". Las utilizan ahora, tres meses después, sólo para enredar y confrontar".

Asimismo, ha precisado que la práctica totalidad de las ayudas a las que hace referencia el principal partido de la oposición ya se han resuelto en estos dos meses y se encuentran en tramitación, "lo que demuestra la desconexión total con el día a día de esta institución por parte de los socialistas, quienes dan la sensación de que aún siguen de vacaciones con el mes de septiembre empezado".

Serna ha puesto como ejemplo el Plan Provincial del Ahorro Energético, que se resolvió el pasado 2 de julio. "Está resuelto, las subvenciones están concedidas y se está en fase de adjudicación de los contratos. No está a cero como dice el grupo socialista ya que se está tramitando siguiendo el procedimiento ordinario", ha precisado.

Respecto a las críticas por la paralización en las líneas de inversión en saneamiento y depuración de aguas que se realiza con la EPSAR, la vicepresidenta primera ha recordado que el convenio con la Generalitat ya se ha firmado y la administración autonómica aprobó el pasado 30 de julio el decreto con las actuaciones recogidas en el mismo.

Por otra parte, las subvenciones para el acondicionamiento de caminos también se resolvieron el pasado 21 de julio y está abierto el periodo de justificación, por lo que, una vez se cierre, los ayuntamientos percibirán las correspondientes ayudas.

Respondiendo a las críticas del grupo socialista en lo que concierne al Centro de Día de Mayores de Biar, Serna ha explicado que "al igual que con los centros de Santa Pola y Aspe las subvenciones ya han sido aprobadas y concedidas", mientras que en lo relativo al Centro de Congresos de Elche, ha recordado que está en fase de concurso, al que se han presentado 104 propuestas, como se informó desde la propia Diputación hace escasamente un mes.

“Está previsto que el concurso se resuelva antes de que finalice el año y cuando el jurado determine el proyecto ganador y los finalistas, sus autores recibirán el dinero del premio”. Serna ha recordado que este concurso cuenta con diversos premios de diferentes cuantías económicas, que ascienden a 266.200 euros.

“Como se puede comprobar, la Diputación no para de trabajar y de impulsar inversiones para los municipios, que son nuestra prioridad”, ha insistido la vicepresidenta, quien ha informado de que se acaba de resolver también las ayudas a ayuntamientos para la primera instalación, reforma y gran reparación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento (línea B).

En definitiva, ha sostenido Serna, "los expedientes están siguiendo la tramitación ordinaria y no son ciertas las acusaciones del grupo socialista que demuestra, una vez más, que su único interés es confrontar y no ponerse del lado de nuestros municipios pidiendo, por ejemplo, a Pedro Sánchez que levante las reglas de gasto y deje a esta institución y al resto de entidades locales gastar sus ahorros en proyectos que mejoren la vida de nuestros vecinos".