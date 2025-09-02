Muere un motorista en un accidente a la altura de El Campello

Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo.

Un hombre falleció en la noche de ayer, lunes 1 de septiembre, a causa de un accidente cuando conducía su motocicleta por la carretera N-332 en término municipal de El Campello.

Según informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el suceso se produjo a las 22:15 horas de ayer.

El CICU movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista, cuya edad se desconoce.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.