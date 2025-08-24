El pueblo cerca de Alicante con casas desde 200 € al mes que busca nuevos vecinos

En la Comunitat Valenciana existe un pequeño municipio que ofrece viviendas desde solo 200 euros al mes. Se trata de Zarra, en la provincia de Valencia, una localidad que busca atraer nuevos vecinos con calidad de vida, tranquilidad y servicios al alcance.

Tradicionalmente, los pueblos han tenido menos población que las ciudades, pero cada vez más personas se plantean mudarse a ellos. La búsqueda de calma, naturaleza y sobre todo precios más asequibles en la vivienda está detrás de este fenómeno que gana fuerza.

Una de las plataformas que impulsa este movimiento es Vente a vivir a un pueblo, que reúne información sobre localidades dispuestas a recibir nuevos habitantes. Ninguna de las incluidas está en Alicante, pero desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos buscado qué opciones cercanas existen en la Comunitat. Una de ellas es Zarra.

Zarra se encuentra a aproximadamente 1,5 horas en coche de Alicante. Según los últimos datos del INE, en 2024 contaba con 386 habitantes, aunque el Ayuntamiento eleva la cifra a 543 censados.

En la web de la plataforma, el municipio se presenta así: "Acogedor, sosegado, bien comunicado y con un gran número de servicios este es un lugar perfecto para quien quiera empezar una nueva vida, más tranquila, con más calidad pero sobre todo… con cero estrés".

Servicios disponibles

La información recogida en Vente a vivir a un pueblo muestra que Zarra cuenta con todos los servicios básicos y está bien comunicado. Dispone de banda ancha y fibra óptica, conexión de autobús en el propio pueblo y estación de tren a menos de 50 kilómetros, en Almansa.

Paraje de la Hoz en Zarra GVA

El precio de la vivienda parte desde 200 euros al mes en alquiler y desde 50.000 euros en compra.

En el municipio hay colegio, instalaciones deportivas con piscina, fútbol sala, frontón y pádel, además de un centro de salud y un hospital a 30 kilómetros, en Almansa.

También ofrece ayudas a familias, farmacias, supermercado, biblioteca, bares, restaurantes y un cajero automático.

Qué ver en Zarra

Zarra, situado en la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, es un destino ideal para turismo rural, cultural y de naturaleza. Entre sus principales atractivos está la Iglesia de Santa Ana, construida en 1760, y la torre campanario, donde todavía se mantiene el volteo manual.

Su Ruta del Arte sorprende con reproducciones de grandes obras en fachadas, como la Mona Lisa o Las Meninas.

También merece la pena recorrer sus calles empinadas de trazado medieval, el antiguo lavadero público o descubrir la necrópolis ibérica en el Cerro del Tesoro.

Ruta del arte, Zarra

Uno de los lugares más singulares es el Bosque Encantado, en la Hoz de Zarra, donde los árboles están decorados con coloridas creaciones de ganchillo. Este paraje natural también conserva restos de antiguas viviendas y una vieja central hidráulica.

Otro plan perfecto es disfrutar de la Presa de Zarra, equipada con merendero, asadores y fuente. A ello se suman la Presa de los Comuneros, la Presa del Rentón y el propio río Zarra, rodeados de cuevas, molinos y manantiales.

Según Turismo de la Comunitat Valenciana, Zarra es "un lugar perfecto al que escapar para una estancia de turismo rural y natural y también cultural".

El mercado inmobiliario

Más allá de la información de la plataforma, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos revisado el mercado inmobiliario de Zarra.

Actualmente hay 10 viviendas a la venta, con precios que oscilan entre los 30.000 euros y los 395.000 euros en el caso de un chalé.

En cuanto al alquiler, en este momento no hay ningún anuncio publicado en Idealista, aunque las referencias de la plataforma muestran precios desde 200 euros al mes.