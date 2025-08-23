Víctor, emocionado tras caer el segundo premio de Euromillón en su administración en Jávea: "Llevamos una racha muy buena"

El aire de Jávea olía distinto este sábado por la mañana. Como si la brisa llegara con un toque de euforia, ligera y salada, colándose entre los balcones y las terrazas.

En la administración de Loterías Jubama, las sonrisas eran hoy más anchas de lo habitual. Y no era para menos: el segundo premio del Euromillón había decidido aterrizar aquí.

Víctor Benlloch, emocionado, no oculta su emoción tras esta gran noticia en una conversación con EL ESPAÑOL: "Llevamos solo ocho años abiertos y estamos teniendo una muy buena racha, hemos repartido ya muchos premios", asegura.

Aunque asegura que el ganador o la ganadora de estos 330.801,26 euros "todavía no se ha presentado", este premio supone ya una gran alegría para su administración.

Junto con Paula Berenguer, decidieron retomar el negocio familiar y montar una nueva administración tras quedarse su familia a cargo de la primera durante 52 años consecutivos.

Así, desde hace ocho años, ambos están a la cabeza de un pequeño local a 300 metros de la anterior, en pleno puerto de Jávea.

Mientras atiende a este medio, relata cómo la administración se llena de personas de todos los perfiles, desde locales hasta turistas de todos los países atraídos por la cantidad de premios que ha distribuido esta administración.

"En Navidad, repartimos un tercero y quinto premio, otro año también repartimos cuatro veces un quinto premio, además de caer dos veces el premio nacional de loterías y una vez un millón de euros", recapitula Víctor con emoción.

Gracias a esta "buena racha" asegura que muchos turistas españoles vienen a visitar la administración para probar suerte. "Nos conoce gente de toda España", asegura.

