Detienen a un médico de Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento con cámaras camufladas en las llaves de su coche

La Guardia Civil ha detenido a un facultativo de 49 años en la provincia de Alicante, acusado de filmar a pacientes en el transcurso de exploraciones médicas sin contar con su permiso, según ha informado el cuerpo en un comunicado oficial a Efe.

El profesional, que carecía de antecedentes por hechos similares, ha sido presentado ante la autoridad judicial como presunto responsable de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

La investigación se inició a principios de julio tras una denuncia anónima de un empleado del centro sanitario donde trabajaba el detenido. Este testigo relató haberlo sorprendido utilizando un dispositivo camuflado como una llave de coche con el que intentaba registrar imágenes de una paciente.

Ante la denuncia, la Policía Judicial de San Juan abrió una operación para esclarecer lo ocurrido. Finalmente, el pasado 11 de agosto, el sospechoso fue arrestado cuando se dirigía a su puesto de trabajo. En ese momento, los agentes incautaron dos aparatos electrónicos tipo espía con aspecto de llaves de vehículo preparados para grabar.

Posteriormente, en el registro de su domicilio, los investigadores hallaron tres dispositivos adicionales de similares características, así como numeroso material informático, que actualmente está siendo analizado para identificar posibles víctimas.

Hasta ahora se han detectado dos afectadas, aunque no se descarta que el número sea mayor, ya que existen indicios de que el médico podría llevar más de tres años realizando estas prácticas.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Alicante, que decretó su libertad con medidas cautelares.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.