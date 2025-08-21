Dénia se corona como el pueblo de Alicante donde mejor se come arroz, según la IA ChatGPT. La inteligencia artificial destaca que aquí, incluso la paella del menú del día sorprende por su sabor y calidad, un logro que combina tradición, producto local y una cultura gastronómica arraigada.

Alicante es famosa por sus arroces y con tantos lugares destacados resulta difícil elegir un destino. Cada pueblo tiene su encanto, pero pocos igualan la combinación de mar y huerta que ofrece Dénia.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a la IA del momento, ChatGPT, cuál es el mejor pueblo para disfrutar de un buen arroz. La respuesta ha sido clara: "Si yo tuviera que elegir el pueblo de Alicante donde se prepara el mejor arroz, ese sería Dénia".

Tradición y producto local

Dénia no es solo un destino turístico de playa. Su relación con el arroz es casi religiosa, rodeada de huerta fértil y con la proximidad de la marjal de Pego-Oliva, donde se cultivan arroces bomba y senia de primera calidad.

ChatGPT destaca que esta cercanía garantiza que los arroces se preparen siempre con producto fresco y de temporada.

La inteligencia artificial subraya la variedad de opciones: "Aquí puedes comer arroz a banda, arroz meloso de bogavante, arròs al forn o fideuà.

Y sí, incluso el arroz del menú del día en bares de barrio tiene un socarrat que muchos restaurantes envidiarían".

La huella gastronómica

La UNESCO reconoció a Dénia como Ciudad Creativa de la Gastronomía en 2015, un distintivo que refleja la importancia de la cocina en la identidad del municipio.

Además, la ciudad es cuna de chefs como Quique Dacosta, cuyo restaurante con tres estrellas Michelin eleva el arroz a otro nivel.

El visitante puede vivir la gastronomía más allá del plato: ver cómo los pescadores descargan la gamba roja en la lonja, disfrutar de arroces a banda servidos al estilo tradicional frente al puerto o descubrir recetas familiares en el casco histórico.

Un paseo por Dénia

Dénia brilla por su mezcla de playa, montaña y patrimonio histórico. Sus 20 kilómetros de costa esconden playas de arena fina y calas rocosas, mientras el Montgó vigila el litoral.

Turismo de la Comunitat Valenciana recomienda recorrer la ciudad para poner a prueba los cinco sentidos y disfrutar de su riqueza cultural y gastronómica.

El Barrio Baix la Mar y Les Roques trasladan al pasado marinero y al legado árabe de la ciudad. El Castillo y las Murallas de Dénia permiten vistas privilegiadas del Mediterráneo y albergan el Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia.

El convento de las Agustinas y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción completan un recorrido por la historia y la arquitectura local.

Como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, Dénia fusiona productos del mar y de la huerta valenciana. Platos como arròs a banda, l’espencat, pulpo seco, gamba roja o suquet de peix muestran la riqueza culinaria de la localidad.

Las playas de Els Molins, La Cala, Les Deveses o Les Marines invitan a nadar, bucear y explorar fondos marinos, especialmente en la Reserva Natural Marina del Cabo de San Antonio.

Para los amantes de la naturaleza, la Vía Verde de Dénia y el Parque Natural del Montgó ofrecen rutas senderistas que combinan paisaje y tranquilidad.

En definitiva, Dénia no solo destaca por sus arroces, sino por una experiencia que combina gastronomía, cultura y naturaleza, convirtiéndola en un destino imprescindible para los amantes del buen comer y del Mediterráneo.