Una pareja británica tiene relaciones sexuales a bordo de un vuelo a Alicante y acaba detenida

Una pareja británica ha sido detenida al aterrizar en Alicante por haber mantenido relaciones sexuales a bordo del avión en el que viajaban desde Luton, según ha adelantado el Daily Mail.

Según el periódico británico, la pareja estaba borracha y tuvieron sexo en los baños en el avión el pasado 8 de agosto.

Los pasajeros del vuelo de EasyJet con destino a Alicante se escandalizaron por los ruidos que salían del baño, que fueron escuchados por las familias y niños que compartían aeronave.

El vuelo se revolucionó a causa del comportamiento de la pareja y miembros de la tripulación trataron de hacerles salir del habitáculo.

La pareja habría estado bebiendo alcohol durante el vuelo y se encontraba en estado de embriaguez.

Pasajeros reportaron como la mujer comenzó a gritar por los pasillos y a vomitar en bolsas de basura.

Los miembros de la tripulación tuvieron que alertar al piloto de la situación y este alertó del incidente al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Para la llegada del vuelo, la Policía Nacional estaba esperando para detener a la pareja.

