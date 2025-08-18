La AEMET confirma otro episodio de calor extremo en Alicante este lunes: rachas de viento calientes y temperaturas de hasta 42 grados

Una joven se refresca en una fuente durante una ola de calor. EFE

Este fin de semana ha sido marcado por un calor y un bochorno insoportable en gran parte de la provincia de Alicante. Unas temperaturas altas que han obligado a la AEMET a catalogar con riesgo extremo de calor.

Este lunes 18 de agosto, Alicante continúa sufriendo los efectos de la intensa ola de calor que atraviesa toda la Comunidad Valenciana. El suroeste de la provincia se mantiene en aviso rojo por temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados, un episodio extremo que ha obligado a las autoridades a activar medidas de prevención adicionales.

En el litoral y prelitoral norte y central se prevé un ligero descenso de las máximas, aunque en el resto del territorio apenas habrá variaciones. Las mínimas, por su parte, seguirán altas, con un ligero ascenso respecto a días anteriores.

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que durante la tarde podrían formarse tormentas en el interior norte, algunas de ellas intensas y acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Para el martes 19 de agosto se espera ya un alivio térmico más generalizado, con un descenso notable de las temperaturas en toda la región y la posibilidad de chubascos y tormentas, sobre todo en el interior de Castellón.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas 24 horas reflejan claramente la magnitud de este episodio.

En Castellón se han alcanzado los 37,3 grados de máxima y 25,2 de mínima; en València los termómetros han oscilado entre 34,6 y 25,9; mientras que en Alicante se llegó a los 38,5 grados con mínimas que apenas bajaron de 23,2.

El fin de semana ya había sido sofocante, con un aviso naranja generalizado en gran parte de la provincia y el litoral sur en nivel rojo. El Ayuntamiento de Alicante decidió activar el Plan de Emergencia Municipal, que movilizó a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, además de habilitar espacios climatizados como refugios para las personas más vulnerables.

También se establecieron restricciones en el uso de fuego en zonas rurales y forestales, prohibiéndose barbacoas, petardos o cualquier actividad que pudiera incrementar el riesgo de incendios, que durante estos días ha sido extremo.

Los expertos señalan que esta ola de calor está siendo una de las más severas de los últimos años y que, de hecho, los registros del domingo han sido comparados con los picos más elevados desde 1950 en la Comunidad Valenciana.

A nivel nacional, este episodio ha supuesto un serio riesgo para la salud pública, con un incremento notable de hospitalizaciones y muertes vinculadas a golpes de calor y complicaciones en colectivos vulnerables.

En los próximos días, la situación tenderá a estabilizarse con un descenso progresivo de las temperaturas, aunque todavía se esperan valores muy altos en buena parte de la región. Todo apunta a que, a partir del miércoles, la situación se normalizará con cielos más despejados y máximas más contenidas, en torno a los 31 grados en Alicante.