El Speis de Alicante renueva su base en el Puerto y acorta en 30 minutos la respuesta en casos de emergencias

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Alicante ha modernizado de forma integral su base operativa en el Puerto, lo que ha incrementado notablemente su capacidad de reacción y eficacia. Gracias a esta reforma, los equipos pueden salir al mar con mayor rapidez, reduciendo entre 20 y 30 minutos el tiempo de respuesta ante emergencias, según estima el oficial al mando, Leandro Mateo.

Toda la plantilla, que incluye 20 patrones de embarcación, está preparada para llevar a cabo rescates y operaciones de auxilio en superficie, mientras que los buzos garantizan la seguridad en entornos subacuáticos.

La mejora ha sido posible gracias a la cesión por parte de la Autoridad Portuaria de un pantalán en el muelle 15, junto al Instituto Marítimo Pesquero. Allí se han reunificado las dos embarcaciones del Speis, antes ubicadas en puntos distintos de la costa —el Club de Regatas y la Marina de Alicante—. También se ha instalado un contenedor para almacenar el material necesario para la unidad de buceo, compuesta por 18 efectivos, y para el resto de intervenciones marítimas de emergencia.

Mateo destaca que la proximidad de las dos embarcaciones y la salida directa al mar abierto han permitido mejorar la seguridad y el servicio a la ciudadanía, con una media de media hora menos en los tiempos de actuación. Además, subraya que la ubicación junto a organismos como la Guardia Civil y Salvamento Marítimo refuerza la coordinación y la eficacia de las operaciones conjuntas.

Desde esta base, todos los días parte una embarcación con tres bomberos hacia la isla de Tabarca, donde se mantiene un retén preventivo para atender cualquier incidencia, tanto en tierra como en el mar, especialmente en verano, cuando la afluencia de visitantes se dispara. El concejal de Seguridad, Julio Calero, explica que entre las intervenciones más habituales figuran rescates de bañistas que saltan desde acantilados pese a la prohibición, accidentes en embarcaciones de recreo o golpes fortuitos.

La base del Speis en el Puerto está equipada para responder a todo tipo de incidentes marítimos: incendios a bordo, rescates de personas en peligro, búsqueda de desaparecidos, asistencia a inmigrantes que llegan por mar o salvamentos en playas. Habitualmente, el servicio coopera con la Guardia Civil y mantiene un acuerdo con Salvamento Marítimo para dar apoyo técnico a embarcaciones a la deriva. Además, las patrulleras de la Policía Local que controlan la costa también utilizan el nuevo pantalán, donde cuentan con un módulo de estancia y otros recursos.

El oficial del Speis advierte sobre el crecimiento en los últimos años del número de embarcaciones de recreo de alquiler y motos de agua en la costa alicantina. Hace un llamamiento a la prudencia, recordando que, aunque sean actividades de ocio, conllevan riesgos importantes. Entre las normas básicas, recalca que está prohibido navegar dentro de la zona de boyas, consumir alcohol al timón y desatender las previsiones meteorológicas. Asimismo, subraya que el patrón es el responsable último de la seguridad de todas las personas a bordo.