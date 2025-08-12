Guardamar solicita a la Generalitat la protección etnológica de las casetas de la Playa Babilonia

Los municipios de Moncofa y Guardamar del Segura han dado el primer paso para que la Generalitat declare las casetas situadas en primera línea de playa como núcleos de valor etnológico, una figura contemplada en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha subrayado que uno de los objetivos esenciales de esta norma es salvaguardar aquellos elementos del litoral que merecen conservarse, entre ellos los conjuntos con valor etnológico.

En esta línea, Martínez Mus ha explicado que ya se han registrado dos peticiones: la presentada por el Ayuntamiento de Moncofa y la formulada por una asociación vecinal de Guardamar del Segura en relación con las casetas de la Playa Babilonia. Según ha indicado, la ley está diseñada para dar cobertura a todas las solicitudes que busquen preservar este tipo de patrimonio, que considera parte de la identidad de la Comunitat Valenciana.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el pasado 26 de mayo la Ley 3/2025, aprobada el 22 de mayo, que incorpora nuevos mecanismos para proteger el patrimonio litoral y los núcleos costeros tradicionales, reconociendo su valor etnológico y dotándolos de herramientas para frenar posibles procesos como los deslindes.

Entre las novedades de esta norma, ausentes en la legislación estatal, se incluyen la salvaguarda de las poblaciones costeras tradicionales y la compatibilidad entre los usos humanos y la conservación de los valores naturales del litoral.

El artículo 17 detalla que la Generalitat, previa solicitud municipal, podrá declarar como núcleos urbanos de especial valor etnológico aquellos conjuntos edificados que, además de estar ubicados en el entorno costero, presenten valores culturales, históricos o etnológicos cuya pérdida supondría un perjuicio para el patrimonio valenciano.

Tras la recepción de la solicitud, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos analizará la documentación para determinar si las casetas cumplen los requisitos para recibir esta protección especial.

La Comunitat Valenciana cuenta con cerca de 500 kilómetros de litoral y 10 parques naturales costeros. Más del 70 % de su población vive a menos de 10 kilómetros del mar, un entorno que, además de su relevancia ambiental, es clave para la economía de la región, ya que genera en torno al 15 % de su PIB.

Con la nueva ley, el Gobierno autonómico reafirma su compromiso con la defensa integral de su costa y de su patrimonio natural, asegurando que las decisiones sobre concesiones y autorizaciones en el litoral se adopten siempre en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente. En esta línea, se ha solicitado al Gobierno central la transferencia de competencias, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas.