Rescatan a un joven con el hombro dislocado en la Cueva de los Peces de Cala Moraig, en Benitatxell

Un joven de 23 años tuvo que ser rescatado este lunes en la Cueva de los Peces, en la cala del Moraig (Benitatxell), tras sufrir una dislocación de hombro que le impedía salir por sus propios medios de una zona rocosa.

El aviso se recibió a las 13:19 horas y, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, un equipo del Grupo Especial de Rescate de Montaña (GER) descendió hasta el lugar acompañado de una médico para prestarle asistencia sanitaria inicial. El herido fue estabilizado y se le administró analgesia.

En plena intervención, los rescatadores recibieron un segundo aviso por otro rescate en el Montgó, por lo que procedieron a remontar al joven hasta una zona segura, donde quedó bajo custodia de efectivos del parque de Dénia, que continuaron la atención hasta la llegada de los servicios sanitarios.

En el operativo participaron el helicóptero de rescate Alpha 01, el GER y un furgón de salvamentos varios (FSV) con un cabo y dos bomberos del parque de Dénia. La intervención finalizó a las 14:39 horas.

Noticia en actualización

