Una persona resulta gravemente herida tras incendiarse su vehículo en un accidente en Altea
Una persona ha resultado gravemente herida este domingo por la tarde tras incendiarse el vehículo en el que viajaba durante un accidente de tráfico en la carretera N-332, a la altura del término municipal de Altea, según informa Efe.
El siniestro tuvo lugar pocos minutos antes de las 20:00 horas, a unos ocho metros del acceso a la AP-7. Según informó este lunes el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el turismo colisionó violentamente contra otro coche y, acto seguido, comenzó a arder con sus dos ocupantes atrapados en el interior.
Gracias a la rápida intervención de varias personas que se encontraban en la zona, los ocupantes fueron rescatados de forma urgente mientras el vehículo estaba envuelto en llamas.
El fuego se extendió rápidamente a una parcela cercana, alcanzando la vegetación y provocando daños en varios pinos.
Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Altea, ambulancias de tipo SVB y Samu, un helicóptero medicalizado de la Generalitat y dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.
Debido a la gravedad de las lesiones de uno de los heridos, fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Alicante.