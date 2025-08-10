El Biobanco de ISABIAL triplica sus muestras en cinco años y supera las 157.000 gracias a más de 40.000 donantes

En apenas cinco años, el Biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) ha experimentado un crecimiento sin precedentes.

Este centro, dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha pasado de custodiar 51.000 muestras biológicas en 2020 a superar las 157.000 actuales.

Un avance posible gracias a la generosidad de 40.466 personas que han donado, de forma altruista, material clave para la investigación médica.

Cada muestra que se incorpora al Biobanco es una oportunidad para impulsar proyectos científicos. Su almacenamiento se lleva a cabo bajo estrictos criterios éticos, científicos y técnicos, cumpliendo con las exigencias de la legislación nacional e internacional que regulan este tipo de recursos.

Hoy en día, el Biobanco de ISABIAL custodia 115 colecciones diferentes, cada una asociada a una patología concreta.

Destacan las relacionadas con el cáncer, que reúnen 66.721 muestras, seguidas por las enfermedades neurológicas, con 9.354, y las cardiovasculares, con 2.775.

Además, conserva 368 muestras específicas de un tipo poco común de cáncer, con el objetivo de avanzar en la investigación de esta enfermedad catalogada como rara

De la actividad que el Biobanco de ISABIAL ha llevado a cabo durante el último año destaca la creación de un nuevo conjunto de muestras sobre ataxias, que favorecerá la investigación en esta patología.

La ataxia es un trastorno neurológico que afecta a la coordinación muscular y el equilibrio. La ataxia no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de daño en el sistema nervioso, especialmente en el cerebelo, que es la parte del cerebro encargada de coordinar los movimientos.

Once nuevos proyectos

Durante el último año las muestras biológicas conservadas en el Biobanco de ISABIAL han permitido la realización de once nuevos proyectos de investigación y la mayoría de ellos, un total de seis, han sido sobre cáncer.

El resto de las muestras han sido puestas a disposición de diferentes grupos de investigación para llevar a cabo estudios sobre enfermedades infecciosas, neurológicas y endocrinología.

Para la coordinadora del Biobanco de ISABIAL, Ana Martínez, “el alto volumen de muestras biológicas almacenadas en el Biobanco de ISABIAL se debe a la aportación altruista de más de 40.000 donantes, que, tras firmar el consentimiento informado, posibilitan la realización de futuras investigaciones”.

La coordinadora del Biobanco ha indicado que “cuando un paciente firma el consentimiento informado, accede a donar muestras para investigación y permite, además, el acceso a la historia clínica, para que se pueda obtener información relacionada con la enfermedad.

Por su parte, la directora científica de ISABIAL y directora del Biobanco, Cristina Alenda, ha resaltado “el crecimiento sostenido del Biobanco de ISABIAL en los últimos años” y ha afirmado que refleja” nuestro compromiso con la excelencia científica y la medicina personalizada”.

“Esta expansión -ha continuado la directora-, no solo nos permite conservar un mayor volumen y diversidad de muestras biológicas, sino que también abre nuevas oportunidades para impulsar investigaciones de alto impacto que mejoren la salud de la población. Nuestra plataforma se consolida como un recurso estratégico para la investigación local, nacional e internacional”.

Conservación

Las muestras almacenadas en el Biobanco de ISABIAL se conservan en condiciones específicas. Existen muestras que se guardan a temperatura ambiente, mientras que otras, la gran mayoría, están en la sala de congeladores, que dispone de ocho ultracongeladores para conservan las muestras a -80 grados.

También hay material biológico que se conserva a -200 grados con nitrógeno líquido.

El Biobanco de ISABIAL está integrado en la Red Valenciana de Biobancos, que es una estructura cooperativa regional en la que se comparten recursos técnicos y proporciona soporte a nivel de gestión.

Además, forma parte de la Plataforma ISCIII Biomodelos y Biobancos (PISCIIIBB), que tiene como objetivo proporcionar soporte científico-tecnológico avanzado a la investigación biomédica en España