Angela, la escocesa que se desangró en el taxi de camino al aeropuerto de Alicante por la rotura de una vena

Las pérdidas más dolorosas son las que no se esperan, más aún cuando nada hace presagiar un hachazo de la vida. Es el caso de la escocesa Angela McTier, de 48 años, fallecida durante sus vacaciones en Alicante por un extraño caso médico que ha conmocionado a sus familiares y amigos.

La mujer británica, pese a su edad, ya era abuela de dos nietas, a las que esperaba ver en su viaje de regreso a casa el 22 de julio, pero una hemorragia a causa de una rotura varicosa provocó su muerte ese mismo día, como informó el medio escocés STV News.

Lo que ella misma definió a su familia como las mejores vacaciones de su vida en La Mata, cerca de Torrevieja, se tornó en una pesadilla inesperada.

Una hemorragia silenciosa causada por la rotura de una vena durante su trayecto en taxi hasta el aeropuerto de Alicante-Elche propició que se desangrara internamente sin saberlo antes de entrar en el avión.

Antes de llegar a la sala de embarque, perdió el conocimiento y, a pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia, fue declarada muerta en el lugar.

Vacaciones en Alicante

Angela estaba disfrutando de unas vacaciones más en la provincia, una de sus actividades favoritas.

Incluso llegó a pedir ayuda en un grupo de Facebook de La Mata para encontrar un taxi días antes del trágico desenlace.

"Buscando un taxi a primera hora de la mañana del martes para llevarnos al aeropuerto de Alicante, ¿alguien tiene algún consejo, por favor?", escribió el pasado 18 de julio.

Su hija, Michelle Hilston, compartió una publicación en redes recordando que, durante la última semana, su madre solo había hablado de que habían sido "las mejores vacaciones que había tenido".

"Solo tenía 48 años y había dejado atrás a muchos que la querían, incluyendo a sus hijas, a quienes ansiaba volver a ver. Lamentablemente, surgieron problemas con su seguro de viaje, lo que significa que no es válido y que costará miles de dólares traerla a casa", compartió.

El suceso ha sacudido a compatriotas escoceses, que se han volcado solidariamente para tratar de ayudar a la familia con los gastos de la repatriación y del funeral.

Una campaña solidaria creada por amigos de la familia ha recaudado ya más de 5.000 libras en apenas cuatro días.

"Solo buscamos quitarle un poco de estrés a la familia de Angela para traerla a casa y permitirle descansar. Cualquier donación sería muy apreciada", se puede leer en la campaña.

Por su parte, el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) británico confirmó que está "apoyando a la familia de una mujer británica que murió en España".

En las redes sociales también se han visto diversas muestras de apoyo. Incluso algunas empresas han sorteado servicios gratuitos entre los clientes que apoyaran la campaña solidaria.

Asimismo, una escocesa que reside en La Mata publicó un mensaje expresando su pesar al conocer la noticia.

"Fue mi vecina durante muchos años y me sorprendí mucho cuando entré y vi esta desgarradora noticia. Me mudé (a La Mata) hace unos años desde nuestro pequeño pueblo en Blantyre y no la había visto en algunos años", escribió la compatriota.