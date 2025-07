Caos en el TRAM de Alicante con el nuevo cambio en las tarifas: "No están actualizados"

La Asociación Valenciana por el Transporte Público (AVPTP) ha denunciado este miércoles el "absoluto caos" provocado el primer día de las nuevas tarifas del TRAM de Alicante por "no estar correctamente actualizados" y no poder cargar los nuevos títulos en las tarjetas Móbilis30, informa Efe.



En el caso de los abonos de 10 viajes y los mensuales se pasa de un 50 % de descuento a un 40 y se acaba con la gratuidad para los jóvenes de entre 15 y 30 años, que ahora tienen los abonos a mitad de precio, señala la entidad en un comunicado.



Por su parte, continúa la gratuidad solo para los menores de 15 años, los cuales serán los únicos que podrán continuar disfrutando del transporte público de las tres áreas metropolitanas con una sola tarjeta.





Según indican, "pese a las molestias que simplemente suponía este cambio y subida de precios, el primer día de las nuevas tarifas ha sido un absoluto caos, puesto que los dispositivos de carga y venta de Metrovalencia y TRAM de Alicante no estaban correctamente actualizados y no se podían cargar los nuevos títulos en las tarjetas Móbilis30".



"Muchísima gente, innecesariamente, ha tenido que pagar viajes o pagar más caro para viajar", asegura en un comunicado, en el que critica que en el área metropolitana de València se ha hecho una "subida de precios encubierta en la SUMA de 10 viajes", de manera que es mayor la base sobre la cual se calcula el precio con descuento.



Así, explica que el abono de una zona costaba 8 euros hasta junio (4 con la reducción del 50 %) y desde julio cuesta 9 euros (5,40 € con la reducción del 40 %).



Además, señala que se han quitado los descuentos de las combinaciones zonales de SUMA que incluyen la zona D, exclusiva de Renfe Cercanías, "con la excusa de los abonos a precio reducido de este operador y desvirtuando totalmente la esencia del título SUMA".



A juicio de la asociación, es "especialmente grave" el caso de la Móbilis30, cuya gratuidad ha terminado a partir del 1 de julio para los mayores de 14 años y es solo necesaria para cargar el abono mensual que ya existía (SUMA Mensual Jove), que a la mayoría de pasajeros no les compensa, ya que hay que hacer más de 27 viajes mensuales para que salga más barata que la SUMA 10.



Además, se obligó a pedir la nueva tarjeta para hacer uso del título Móbilis30 gratuito, cuando mucha gente ya disponía de un apoyo personalizado de la Autoritat de Transporte Metropolitano de València (ATMV) compatible (SUMA Mensual Jove), el cual han visto bloqueado, puesto que no es posible que una persona tenga dos soportes de la Autoritat activos.



Por eso, desde el AVPTP instan a la gente en esta situación a reclamar a la ATMV los 4 € perdidos, sobre todo teniendo en cuenta que la segunda tarjeta podría ser utilizada para cargar un abono de una combinación zonal diferente al no ser posible cargar dos en un único soporte.



En Alicante, indica la entidad, para los mayores de 14 años el soporte Móbilis30 permite cargar los abonos preexistentes, no existiendo una opción mensual como en València o Castellón.



La AVPTP critica que, aunque haya acabado la gratuidad, no se hayan aprovechado las ventajas que ofrecían las Joves 30 y Móbilis30 y se haya creado un título autonómico a precio reducido válido en todas las zonas para las personas jóvenes.



Por último, reivindican la necesidad de este título, el sistema del cual se adjudicó hace tres años, y del cual todavía no se ha producido la implementación.