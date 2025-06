Easyjet lo confirma: estas son las rutas afectadas por la huelga del sindicato este martes en Alicante

La aerolínea británica EasyJet se enfrenta hoy al primer día de una nueva huelga de sus tripulantes de cabina en España. La protesta, convocada por el sindicato USO, afecta de lleno al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, una de las bases principales de la compañía en el país.

El paro, que se prolongará hasta el viernes 27 de junio, ha sido convocado por el colectivo de tripulantes de cabina para exigir una mejora en sus condiciones salariales.

Según el sindicato, los empleados de EasyJet en España cobran una media de 14.067 euros brutos al año, una cifra que, denuncian, está muy por debajo de la de sus compañeros en otros países europeos, con diferencias de entre el 30 % y el 200 %.

Cancelaciones y servicios mínimos

En el aeropuerto de Alicante, la huelga ya se ha hecho notar desde primera hora. EasyJet ha cancelado varios vuelos programados entre el martes y el jueves, principalmente con destinos como Bristol, Basilea, Toulouse, París y Ámsterdam.

Aunque el Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos del 88 % para evitar un colapso en la operativa, los retrasos y la incertidumbre son inevitables.

Los pasajeros afectados han expresado su frustración en redes sociales y en los propios mostradores de la aerolínea, muchos de ellos sorprendidos por la falta de aviso previo o la dificultad para encontrar vuelos alternativos.

Reclamos laborales

Desde USO, acusan a la empresa de mantener un modelo laboral “low cost” a costa de la plantilla. “Nuestros sueldos apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional, mientras EasyJet opera en España rutas tan rentables como en cualquier otro país europeo”, señalan desde el sindicato.

La compañía, por su parte, asegura estar haciendo esfuerzos por mantener la operativa durante los días de paro y se remite a los servicios mínimos decretados por el Gobierno.

Derechos de los pasajeros

Los pasajeros que sufran cancelaciones o retrasos superiores a tres horas pueden tener derecho a compensaciones de hasta 600 euros, de acuerdo con el Reglamento europeo 261/2004.

Sin embargo, se abre un debate jurídico sobre si este tipo de huelgas debe considerarse una “circunstancia extraordinaria” que eximiría a la aerolínea de pagar dichas compensaciones.

Por ahora, EasyJet ha ofrecido reembolsos, bonos de viaje o cambios gratuitos a los clientes afectados, aunque muchos denuncian que las alternativas disponibles son escasas o con plazos inaceptables.

Recomendaciones

Para quienes viajen desde Alicante en los próximos días, Easyjet recomienda:

- Comprobar con frecuencia el estado de su vuelo.

- Llegar al aeropuerto con antelación.

- Tener a mano documentación para posibles reclamaciones.

- Guardar los comprobantes de gastos (alojamiento, comidas, transporte), ya que podrían ser reembolsables.

Una huelga que podría repetirse

La huelga podría repetirse si las negociaciones entre EasyJet y los representantes sindicales no avanzan. Desde USO no descartan nuevas convocatorias si no se produce un acercamiento en las próximas semanas.

Así, el verano turístico en uno de los aeropuertos más importantes del país comienza con tensiones en el aire. La pugna entre trabajadores y aerolínea pone en el centro del debate el modelo laboral de las aerolíneas de bajo coste, en una temporada en la que se esperan cifras récord de pasajeros.