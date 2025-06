¿Por qué Vox quería eliminar en Alicante la calle del impulsor del trasvase Tajo-Segura?

Desde que se conoció por medio de un informe del interventor del Ayuntamiento de Alicante que el gobierno del popular Luis Barcala había incumplido la regla de gasto, Vox ha intentado sacar rédito político de este problema tratando de imponer 23 medidas de corte ideológico al ejecutivo municipal.

La primera, ya la han conseguido. La dimisión del concejal de Hacienda Toni Gallego que ayer anunció su salida de la política al tiempo que reivindicaba su labor al frente del área. A pesar de haber gastado 29 millones de euros más de lo que permite la regla de gasto.

El resto se han quedado en 9 medidas. Renunciando, entre otras cosas, a una medida que demostraba el desconocimiento de la formación de Santiago Abascal sobre la historia de la ciudad y de la provincia.

En el punto 12 de sus medidas, los de Vox capitaneados por Carmen Robledillo en la ciudad, exigían (se ha quedado en el tintero) la retirada de la calle al socialista Indalecio Prieto en el barrio del Pla del Bon Repós. Un personaje histórico que entre otras cosas impulsó en tiempos de la II República los trasvases tan necesarios para Alicante del Tajo-Segura y el Ebro.

Fue en el año 1933, cuando Prieto, en una asamblea celebrada en el teatro-cine Monumental de Alicante, aseguró ante un nutrido público que "el Gobierno que se niegue a construir el trasvase tendría que ser considerado como traidor a la patria, independientemente de su color político"

El socialista intentó convencer a los presentes de que era una "obra redentora" que "no es de favoritismo, ni local, ni regional, sino una obra genuina, honda, netamente española. Para estas obras es preciso conquistar la voluntad de todos, ganar el espíritu de todos, lograr la convicción de todos, porque este género de empresas no pueden constituir una bandera política, una oriflama política, un gallardete político”.

Es más, según las crónicas de la época añadió: "Esta no es obra a realizar en el período brevísimo de días, ni de meses [al final no se puso en funcionamiento hasta los años 70]; es obra de años, para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes estén en la oposición, de quienes sirven al régimen republicano y, oídlo bien, de quienes están en contra de él; porque quienes por patrocinar el régimen republicano una empresa de esta naturaleza le negara su asistencia y su auxilio, serían, no enemigos del régimen, sino unos miserables traidores a España".

De este modo, Indalecio Prieto defendía en tiempos de la Segunda República lo que hoy dicen defender desde Vox Alicante, la llegada de agua desde donde sobra hasta donde falta.

Ya en enero los cuatro coencejales de Vox Alicante (Robledillo, Ortolá, Castillo y Andújar) lo intentaron en el pleno municipal y fracasaron. Entonces acusaron al antiguo ministro socialista de ser "uno de los personajes españoles más sangrientos y violentos del siglo XX".

Unas acusaciones que decenas de historiadores echaron por tierra cuando Javier Ortega-Smith -hoy laminado en la dirección de Vox pero mentor político del concejal alicantino Mario Ortolá- trató de retirar su calle y la de Largo Caballero del callejero de Madrid.

Aquella polémica se saldó en julio de 2022 con una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obligó al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida a reponer los nombres de ambas calles.