Más de 50 intervenciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante: en su mayoría, personas atrapadas

El "apagón total" de electricidad a mediodía ha provocado en la provincia de Alicante numerosos incidentes, eso sí, de escasa relevancia según fuentes oficiales. El Consorcio Provincial de Bomberos se ha visto obligado a realizar más de 50 intervenciones en toda la provincia, en su mayoría salvamentos en ascensor (35) seguidos por aperturas de vivienda (5) y salvamento vía pública.

Según ha informado la institución alicantina, por comarcas, las más afectadas han sido las dos Marinas, se suman 13 intervenciones, y otras tantas en Bajo Vinalopó.

Todo esto se producía mientras el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la Situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

Los bomberos aconsejan mantenerse informado por los medios de comunicación y canales oficiales; no propagar bulos ni faje neas; tener preparadas linternas y pilas, evitar el uso de velas en interiores y llamar únicamente al 112 Comunitat Valenciana en caso de emergencia.

Desde el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) han recordado una serie de recomendaciones a seguir por la ciudadanía, entre ellas no utilizar el teléfono si no es necesario; guardar batería para emergencias "reales" y no saturar la línea; evitar utilizar el coche o realizar trayectos largos, y hacer uso de una radio convencional para "seguir recibiendo información actualizada".

Además, el CCE ha subrayado que para cualquier incidente o emergencia sanitaria la ciudadanía puede llamar al teléfono único de emergencias 112 Comunitat Valenciana.

