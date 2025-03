El meteorólogo Pedro Gómez revela cuándo dejará de llover en Alicante: "Podría afianzarse un tiempo más estable en esta fecha"

La primavera ha llegado, pero no se deja ver en Alicante, o al menos no del todo.

Un inicio de temporada nueva que se vive de forma peculiar en la provincia; días de lluvia sin cesar, una breve tregua el pasado jueves con temperaturas agradables y rayos de sol, y de repente el diluvio universal vuelve a caer en la provincia.

Ante este panoramá, muchos son los que no han tardado en crear memes y comparaciones de todo tipo con Inglaterra y países del norte como "Hoy me he levantado y me llamo George y desayuno alubias".

Y es que si algo caracteriza a los españoles es su nuestra capacidad de hacer humor con cualquier situación. Peor bromas aparte, muchos son los alicantinos que se preguntan: ¿Cuándo dejará de llover en Alicante?

Una cuestión a la que el meteorólogo de MeteOrihuela, Pedro Gómez, tiene la respuesta.

Causas

Vayamos por partes. Antes de contestar a la repetida pregunta, cabe preguntarse a qué se debe este extenso periodo de lluvias en nuestra provincia.

"Este fenómeno de precipitaciones frecuentes se debe a lo que se denomina un 'tren de borrascas atlánticas'. Las altas presiones continúan firmes en el entorno de las Islas Británicas y al oeste de las Islas Azores. Con esa configuración atmosférica, a las borrascas no le queda más remedio que tomar rumbo a la Península Ibérica", asegura el meteorologo.

En las últimas semanas, Alicante ha experimentado lluvias intensas y persistentes debido a la sucesión de varias borrascas que han afectado a la región, siento estas las conocidas como 'Jana', 'Konrad', 'Laurence' y 'Martinho'. Un patrón de lluvias que se debe a factores como la alteración de las corrientes en chorro y la influencia del cambio climático en la circulación atmosférica.

¡#FelizViernes! Llega el frente previsto, asociado a #BorrascaMartinho, para dejar otro intervalo de #lluvia en este #marzo pasado por agua. En este caso, de intensidad débil-moderada, sin excesos y sin persistencia, pasando rápido. Esta mañana (21/03/2025), 7:20 h, imagen radar. pic.twitter.com/daDdHKJEyG — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) March 21, 2025

Como también lo explicaba el catedrático y director del laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina a la Cadena Ser, marzo y abril suelen ser meses de tiempo revuelto en el Mediterráneo. Sin embargo, este año 2025 está siendo singular por el elevado número de borrascas que han afectado la región, lo cual ha contribuido a mitigar la sequía, garantizando el abastecimiento urbano y asegurando el riego agrícola por al menos dos o tres meses, gracias a la humedad acumulada en el suelo.

¿Cuándo dejará de llover?

Según las previsiones de Gómez, "a priori, en el conjunto de Espala, podría afianzarse un tiempo más estable para mediados de la semana que viene (miércoles 26 y jueves 27)".

Presipitaciones acumuladas

Tan solo del 1 al 18 de marzo, los días de lluvia más intensos, se han registrado las siguientes precipitaciones acumuladas en la provincia (en litros por metro cuadrado):

- San Vicente del Raspeig: 43,9

- Elche: 48,3

- Crevillente: 72,5

- Orihuela: 80,4

- Redován: 85,1

- Callosa de Segura: 82,4

- Los Montesinos: 85,9

- Santa Pola: 105,9

- Novelda: 37,4

- Alcoy: 61,3

- Jávea: 56,8

- Pego: 155,1

- Villena: 50,8

- La Romana 61,8

- Alicante 65,0