Esta es una de las zonas más temidas por los turistas en la provincia de Alicante: "Me advirtieron de no traer reloj"

Cuando más brillantes son sus luces, más oscuras son sus sombras. Benidorm es un polo de atracción de turistas y una ciudad que no duerme, donde determinadas zonas se han convertido en puntos calientes para ladrones y atracadores.

La ciudad tiene censados a cerca de 75.000 benidormenses, pero la cascada imparable de extranjeros hace que la población real sea de más de 250.000 personas al mes de media, según el Análisis de flujos turísticos de la localidad, centrado en el año 2023.

Esta cantidad de población se convierte en el blanco perfecto de delincuentes que acechan en las zonas más concurridas hasta hacerse con su presa y llevarse el botín, que puede ser en forma de cartera, reloj o teléfono móvil.

La problemática se da sobre todo en la zona británica, donde el alcohol corre al mismo tiempo que los sentidos se relajan. Entre cerveza y cerveza, llegan al hotel y es cuando los turistas se dan cuenta de que algo falta.

Por ello, los propios británicos se avisan entre sí para marcar en rojo determinadas calles, esquinas y callejones por los que evitar pasar, por ser el hábitat natural de mujeres demasiado simpáticas que se hacen con tus pertenencias sin darte cuenta o de hombres que actúan en las sombras.

Como mecanismo de defensa, los turistas que han sufrido esta situación o han sido testigos de algún robo alertan a través de grupos de Facebook sobre lo que se debe evitar en su visita a la deseada ciudad.

Las despedidas de soltero se combinaron con el festival de carreras de caballos la pasada semana en Benidorm. Jorge Verdú

Uno de los perfiles de referencia es Benidormforever, donde su creadora, Michelle Baker, comparte mayoritariamente consejos en positivo y recomendaciones de restaurantes o fiestas. Pero también ofrece algún consejo para evitar que un paso en falso arruine unas vacaciones.

En una publicación reciente, alertó del temido Muggers Alley (Callejón de los Atracadores) ante la llegada de una semana clave para los británicos, que llegaron en masa para disfrutar del Festival de Cheltenham (carreras de caballos) y de San Patricio.

Callejón de los Atracadores

"El callejón de los atracadores es un lugar conocido por perder la cartera y cosas peores. Se encuentra al principio de la avenida principal, frente al Hotel Flash, y pasa por detrás del edificio blanco del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), cerca de Morgan Tavern", explicaba la guía en su cuenta.

"Es bastante seguro durante el día, pero por la noche es probable que se te acerquen 'asaltantes de abrazos' (individuos que invaden tu espacio fingiendo conocerte mientras te roban tus objetos de valor), prostitutas y ladrones".

La guía, que cuenta con más de 41.000 seguidores, apuntaba que "los hombres solos son el objetivo principal, así que manténganse juntos y caminen por delante del edificio de SATE, no por detrás".

Baker, en una entrevista con este medio, señaló que la mayoría de los delitos en Benidorm son pacíficos y que uno de los momentos más vulnerables es cuando los turistas acaban de llegar, por ser una explosión de emoción en el que bolsos, maletas o mochilas pueden desaparecer.

"Me gusta avisar de las calles más peligrosas donde pueden ser robados, sobre todo en aquellas que no tienen cámaras de seguridad y por donde no pasa la Policía", resaltó la inglesa.

Turistas

Su publicación está comentada por decenas de británicos que comparten atracos sufridos en primera persona. "Mejor no andar por ahí, están esperando a que alguien pase para robar", publicaba un seguidor de Benidormforever.

Por su parte, un turista que llegó para celebrar la despedida de soltero de un amigo y disfrutar de las carreras de caballos la semana pasada aseguró que había sido advertido de ladrones y de la peligrosidad de la ciudad.

"Sé que hay gente a la que le han robado el móvil o la cartera. Yo tengo un buen reloj y me advirtieron de no traerlo y dejarlo en el hotel o de que tuviera cuidado con él de noche en las principales calles", comentó.