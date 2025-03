José Antonio Olmo, veterinario: "Estas son las claves para evitar que tu perro se contagie de leishmaniosis"

La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de un mosquito infectado, el flebotomo. A pesar de que se asocia principalmente a zonas tropicales, España ha experimentado un aumento en los casos de leishmaniosis en los últimos años, especialmente en áreas de clima cálido como Alicante.

Esta afección afecta a perros, y en algunos casos, también a gatos, y puede tener consecuencias graves para la salud de los animales si no se detecta y trata a tiempo.

Los síntomas de la leishmaniosis varían, pero los más comunes incluyen pérdida de pelo, úlceras en la piel, problemas articulares, y alteraciones en órganos internos como el riñón.

A medida que la enfermedad avanza, puede provocar insuficiencia renal y, en los casos más graves, la muerte del animal. Aunque no existe una cura definitiva para la enfermedad, con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, los animales infectados pueden llevar una vida normal.

Sin embargo, la prevención sigue siendo el mejor remedio, y en este contexto, es esencial conocer cómo evitar la exposición al mosquito transmisor.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el veterinario José Antonio Olmo para profundizar en la leishmaniosis, sus riesgos y las mejores estrategias de prevención.

¿Qué es la Leishmaniosis?

Este miembro del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) explica que la leishmaniosis es una enfermedad parasitaria que afecta tanto a animales como a seres humanos.

La transmisión se produce a través de la picadura de un mosquito, el flebotomo, que, al alimentarse de un animal infectado, adquiere el parásito. Posteriormente, al picar a otro animal, transmite el parásito y puede causar la enfermedad.

"Lo que sucede es que el mosquito se alimenta de un animal previamente infectado, adquiere el parásito y lo lleva en su organismo. Al picar a otro animal, le transmite el parásito. Sin embargo, no siempre la picadura resulta en una infección, ya que depende de la respuesta inmunitaria del animal", explica Olmo.

Aunque el mosquito puede transmitir el parásito, la infección no es automática, ya que depende de la respuesta inmunológica del animal.

Razas más propensas

El veterinario señala que la leishmaniosis afecta principalmente a los perros, aunque también en casos aislados se ha detectado en gatos

Además, algunas razas de perros son más susceptibles a sufrir la enfermedad, y los efectos de la infección suelen ser más graves en ellas. "Razas como el boxer, el pastor alemán o el labrador tienen una predisposición genética a desarrollar la enfermedad de forma más grave", comenta Olmo.

Prevalencia de la Leishmaniosis

En cuanto a la prevalencia de la leishmaniosis en España, Olmo asegura que la enfermedad está más extendida de lo que muchos propietarios de mascotas creen.

A pesar de que el uso de productos antiparasitarios ha aumentado, el veterinario advierte que algunos de estos productos no son lo suficientemente eficaces. "El problema está en el uso de productos antiparasitarios que no están correctamente regulados o que no tienen respaldo científico que avale su eficacia contra el mosquito transmisor de la leishmaniosis", señala Olmo.

Medidas de Prevención

A pesar de la falta de una protección 100% efectiva, Olmo asegura que existen medidas preventivas que pueden reducir significativamente el riesgo de que las mascotas se infecten

El uso de collares y pipetas específicas, así como la administración de la vacuna contra la leishmaniosis, son herramientas clave para la protección de los animales.

"Es importante no solo fijarse en el principio activo del collar o la pipeta, sino también en la calidad del material y el estudio científico que respalda su eficacia", explica el veterinario.

¿Cuál es el tratamiento?

Olmo detalla que el tratamiento de la leishmaniosis varía según el grado de infección del animal. En general, los tratamientos pueden dividirse en dos tipos: los que buscan eliminar el parásito y los que ayudan a controlar su proliferación.

"El tratamiento puede ser inyectable o en forma de jarabe, y existen medicamentos específicos para eliminar las leishmanias del organismo del animal", comenta Olmo. También es posible recurrir a tratamientos leishmaniostáticos, en forma de comprimidos, que ayudan a controlar la expansión de la enfermedad.

Un diagnóstico temprano

Uno de los mayores desafíos en el manejo de la leishmaniosis es su diagnóstico, ya que la enfermedad presenta una amplia variedad de síntomas, algunos de los cuales pueden ser fácilmente confundidos con otras afecciones.

Olmo destaca la importancia de realizar chequeos regulares y estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento o la salud de las mascotas. "Cuanto antes se detecte la enfermedad, mejor será la respuesta al tratamiento. Los animales con menos afecciones generales tienen más probabilidades de tener un tratamiento exitoso", concluye.