La fuga maestra de Julian, el narco de los 100 millones que escapó de la cárcel de Alicante hace 30 años y siguen buscando

El Centro Penitenciario de Fontcalent en Alicante encierra a asesinos, violadores, mafiosos y narcotraficantes bajo estrictas medidas de seguridad que hacen que sea casi un milagro escapar de su recinto, pero no imposible. Julian Desmond Chisholm, uno de los mayores narcotraficantes británicos de la historia, consiguió burlar a los guardias de manera casi inexplicable y sigue fugado más de 30 años después.

El peligroso criminal tiene ahora 62 años y es considerado como uno de los hombres más buscados después de intentar importar cocaína por valor de 100 millones de libras (220 millones de libras en la actualidad) a Ullapool, en el noroeste de Escocia, desde Sudamérica.

Un experto forense ha recreado cómo sería el rostro del narcotraficante tres décadas después de su fuga en 1993, ya que nadie sabe su paradero o si sigue con vida. Y la BBC ha producido un documental de tres episodios sobre la historia llamado Operation Klondyke.

Julian Chisholm trabajaba como buzo en la industria petrolera del Mar del Norte en la década de 1980 antes de dedicarse a la delincuencia e instalarse en el sur de España, según la BBC.

Empezó traficando con cannabis, como la mayoría de traficantes, pero pronto dio el salto a la cocaína, droga con mucho más margen de beneficio. El escocés, de entonces 31 años, reclutó a un grupo de compatriotas para llevar a cabo un negocio de ganancias millonarias.

El prófugo se ganó la confianza del Cartel de Cali, uno de los más sanguinarios del mundo, para llevar a cabo su plan maestro: transportar el 'oro blanco' desde Sudamérica a las Tierras Altas de Escocia.

El narcotraficante Julian Chisholm cuando fue detenido (izquierda) y una recreación de cómo sería su rostro en la actualidad (derecha) realizada por un experto forense. Hew Morrison

La ruta cruzaba el Atlántico y tenía como destino una pequeña playa de muy difícil acceso en el norte del país, donde pensaban desembarcar la valiosa mercancía sin ser rastreados para poder venderla en el centro de Escocia, según recuerda la BBC.

El plan

Tras unas operaciones con cannabis exitosas, Julian se ganó la confianza para pasar a la cocaína, pero una tormenta dificultó sus planes. Era una noche de invierno de 1990 cuando dos de sus hombres recogieron los fardos en el mar tras ser lanzados por un avión frente a Trinidad, en Sudamérica.

El capitán del carguero, un traficante español, ordenó que viajaran en lancha hasta la playa escocesa una vez que se aproximaron a su destino, pero el bravo mar empujó la embarcación contra las rocas y rompió la lancha, perdiéndose parte del cargamento.

Los hombres consiguieron llegar a tierra a duras penas e informaron a Julian, que seguía la operación desde el sur de España. La policía estaba vigilando a la banda y sabían que estaban tramando una operación que no podían permitir que se les escapara, pensando que se trataba paquetes de cannabis.

La playa de Clashnessie, donde desembarcaban la droga. Kenny Lam VisitScotland

Mientras tanto, se activó la segunda fase del plan, que consistía en, con una furgoneta naranja y documentación falsa, transportar la cocaína hasta el centro del país haciéndose pasar por transportistas de material radiactivo de una central nuclear cercana.

La furgoneta naranja llamó la atención de las autoridades en una zona muy poco transitada. Al detenerla y comprobar su cargamento, se asombraron al comprobar que se trataba de 100 millones de libras de cocaína empaquetada en bolsas negras. La banda fue arrestada y Julian entró en la cárcel de Fontcalent.

Fuga

Julian fue detenido en Málaga y trasladado a la prisión alicantina a la espera de su expediente de extradición a Escocia. La detención fue en mayo de 1993, y para diciembre ya había conseguido burlar a la Guardia Civil.

La fuga se produjo sobre las siete y media de la mañana, cuando Chisholm y otro preso argelino estaban siendo trasladados a la prisión de Picassent (Valencia).

La prisión de Fontcalent.

Estaban considerados como muy peligrosos e iban a ser trasladados en un furgón. La puerta del centro penitenciario era de reducidas dimensiones, por lo que los presos tenían que ir andando hasta el vehículo.

Estaban esposados, pero, de forma que aún no se ha podido explicar, consiguieron soltarse los grilletes y, en el momento en el que vieron la oportunidad, comenzaron a correr hacia la valla de Fontcalent, dejando atrás a los guardias y huyendo del lugar aprovechando que había familiares de otros reclusos y los guardias no podían dispararles, según informó El País en la época.

El narcotraficante se perdió en el paraje alicantino junto a su compañero en diciembre de 1993 y nunca más fue visto. Su paradero es un misterio, y las autoridades británicas siguen buscándole.