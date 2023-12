El asesinato machista de Sagunto resuena en Alicante con múltiples minutos de silencio

El asesinato de Fátima el pasado miércoles 29 en Sagunto (Valencia) a manos de su expareja que terminó con su hija de 13 años herida tras caer por la ventada del segundo piso cuando intentaba pedir ayuda, ha conmocionado a Alicante con diversas manifestaciones contra la violencia de género

Ayuntamientos de la provincia han salido a la calle para lamentar el crimen, el número 54 de este tipo en lo que va de año en España. El asesinato se comete una semana después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres celebrado el 25 de noviembre.

Ese día se vieron pancartas y promesas en consistorios. Estos días se han visto minutos de silencio por el nuevo caso. El Ayuntamiento de Alicante ha denunciado este 1 de diciembre los hechos y su alcalde, Luis Barcala, ha recordado que "este jueves se daba cuenta en el Pleno y guardaba también un minuto de silencio por la muerte violenta de tres mujeres este mes. Y ahora volvemos a guardar otro en señal de respeto y apoyo a la familia de una nueva víctima de violencia de género que nos toca de cerca".

[Más de 5.000 denuncias por violencia de género registradas en la provincia de Alicante en lo que va de año]

El alcalde ha asegurado en el acto que esta "es una lacra en la que no podemos bajar la guardia". El regidor la ha definido como una "violencia sin sentido que está causando la muerte de muchas mujeres y dejando a muchos niños huérfanos y a otros que están siendo víctimas de un ensañamiento en este tipo de violencia vicaria, que es impropia de una sociedad que se dice civilizada".

Barcala ha animado a seguir combatiendo y a mantener "un mensaje que no puede quebrarse en ningún momento, pues la lucha contra la violencia de género es de todos y donde no puede producirse ni una sola fisura, no podemos descansar ni un segundo. Esta violencia la vamos a erradicar".

Benidorm

La corporación municipal de Benidorm también ha expresado su condena con un minuto de silencio en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España. La concentración silenciosa ha estado encabezada por el alcalde, Toni Pérez, y la edil de Igualdad, Ángela Zaragozí.

El consistorio benidormense ha recordado que ya son 1.239 las víctimas desde 2003, fecha en la que empezaron a contabilizarse las víctimas por violencia contra la mujer. Así, desde Igualdad han resaltado que la localidad "dispone de personal especializado en violencia de género para prestar asesoramiento gratuito a cualquier mujer que se sienta amenazada".

De igual forma, han reiterado que "las víctimas cuentan con el teléfono gratuito 016, que no deja rastro en la factura telefónica, si bien es recomendable eliminarlo del registro de llamadas de los móviles. Este servicio atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año y en 52 idiomas".

"Rabia" en El Campello

Desde El Campello han protestado "con rabia por el asesinato". Representantes de los grupos políticos, fuerzas de seguridad, funcionarios y vecinos se han concentrado en silencio para protestar contra una violencia "que parece no tener fin", como ha señalado el alcalde Juanjo Berenguer.

"Fátima", ha añadido el primer edil, "es la víctima número 54 de este año

en España, lo que nos reafirma en la necesidad de sumar fuerzas, de caminar

unidos contra esta barbarie, y de reclamar más y más efectivas normas para

frenar este tipo de violencia, porque es evidente que en algo estamos fallando".

