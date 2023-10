La provincia de Alicante tiene la mayor tasa de riesgo de pobreza de la Comunitat Valenciana, el 22%

El Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana ha publicado su informe sobre "Indicadores de pobreza y condiciones de vida". La provincia de Alicante vuelve a situarse como la peor provincia de la Comunitat Valenciana en el ámbito de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social referidas al año 2022.

Según recoge el documento, "la tasa de riesgo de pobreza en la provincia Alicante en 2022 fue de 22,0% frente al 15,8% de Valencia y el 14,3% de Castellón. Las comarcas que presentan mayor tasa de riesgo de pobreza en 2022 son la Vega Baja (25,9%), la Marina Alta (23,5%) y la Marina Baixa (22,8%)".

Estas estadísticas se proceden del indicador agregado AROPE que se basa en los ingresos de 2021 y la distribución de los ingresos de los hogares de la Comunitat. En este sentido, la región mejorado respecto a 2021 ya que el índice se situó en el 23,9% para el total de la población de la Comunitat frente al 27,8% del año anterior.

No obstante, hay variables como el sexo o la edad que revelan diferentes situaciones. "Por sexo, los hombres presentan una menor tasa (23,1%) que las mujeres (24,6%), mientras los menores de 16 años presentan una tasa del 27,6% (3,7 puntos superior al total población)", señala el estudio.

Por comarcas, las comarcas que presentan mayor tasa de riesgo de pobreza en 2022 fueron la Vega Baja (25,9%), la Marina Alta (23,5%) y la Marina Baixa (22,8%). Por otro lado, las comarcas con menor tasa de riesgo de pobreza son la Plana Baixa (12,5%), l’Alt Maestrat (12,0%) y els Ports (un 11,5%), en Castellón.

Tasa de pobreza por comarcas en la Comunitat Valenciana. PEGV

En la mitad de tabla, comarcas como l'Alcoià y el Alto Vinalopó, mostraron los mejores datos de la provincia de Alicante en relación con el índice de pobreza durante el año pasado.

Para los cálculos de este índice AROPE se utilizan seis criterios: no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; o no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

También, ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; o no puede permitirse disponer de un automóvil.

Así, se considera "hogares o personas con carencia material" a quienes "carecen al menos de 3 conceptos de una lista de 6). Para toda la Comunitat, del 18,9% en 2022 para la población total de la región se hallaba en esta situación. Lo que muestra 1,5 puntos más que hace un año.

Se considera "hogares o personas con carencia material severa" a quienes carecen al menos de 4 conceptos de la lista de 6. Y en toda la Comunidad fueron el 6,7% en 2022, 0,4 puntos menos que el año anterior.

Y, por último, "hogares o personas con carencia material y social severa", la lista de conceptos se amplía hasta 13 conceptos y se considera así si carecen de al menos 7 de esos criterios. En total, en la Comunitat representaron en 2022 el 6,9 de población, un 0,6 mejor que un año antes.

