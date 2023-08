Mazón aplaude la "responsabilidad de Vox" al apoyar "sin condiciones" a Feijóo para formar gobierno

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha calificado de "responsable" la decisión de Vox de apoyar sin condiciones la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y ha incidido en que va "en el buen camino" para lograr el objetivo de un gobierno "constitucional" presidido por el líder nacional del PP. El 13 de julio, apenas dos semanas del 28M, Mazón anunció su pacto con Vox para Comunidad Valenciana.

En declaraciones a los periodistas tras una visita institucional al ayuntamiento de Elche -donde gobierna el PP con Vox, al igual que en la Generalitat Valenciana-, dirigido por el también popular Pablo Ruz, Mazón ha señalado que el partido de Santiago Abascal ha hecho "un planeamiento sensato y responsable" hacia "lo que necesita España, que es un gobierno constitucional presidido por Alberto Núñez Feijóo".

"Me alegro mucho de esa actitud responsable por parte de Vox porque creo que avanza por en el buen camino", ha continuado el jefe del Consell valenciano, quien ha apostado por la responsabilidad "y no otro camino" para "resolver una situación que de no salir bien le puede venir muy mal a España, y especialmente a la Comunidad Valenciana, que es mi prioridad".

Mazón fue el primero de los nuevos presidentes autonómicos del PP que logró un pacto con el partido de Abascal incluso con el obstáculo de retirar al candidato de Vox, Carlos Flores, de la primera línea política del Consell.

Como ha hecho desde el 23J, Mazón ha recalcado su apoyo a las opciones de Núñez Feijóo porque es quien "tiene todo el merecimiento por haber ganado las elecciones" y por encarnar "la seriedad de un proyecto constitucional para España y ser desde luego la mejor opción que tiene la Comunidad Valenciana".

[Feijóo respalda el pacto de Mazón con Vox como parte de la 'geometría variable' del PP en las autonomías]

Ha manifestado que el socialista Pedro Sánchez representa la negación del agua que "merece" la Comunidad, una mejor financiación y también la ralentización de las obras del Corredor Mediterráneo frente a un líder del PP que "se compromete" con estas tres prioridades del territorio valenciano.

[Menos de 86 euros por persona: la inversión del Gobierno en Alicante toca fondo "en el peor momento"]

También ha recordado que durante los dos últimos años, la provincia de Alicante es la última del Estado en las inversiones dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo a lo que Feijóo prometió en una visita a la ciudad ilicitana que se comprometía a revertir. "Entre Feijóo y Sánchez no hay color: Feijóo", ha apostillado.

