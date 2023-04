El PSOE propone planes de sequía en municipios ante "situaciones emergentes" tras recortar el Tajo-Segura

El PSOE ha planteado en su programa marco para las elecciones municipales del 28 de mayo desarrollar planes de sequía "específicos aplicables en situaciones emergentes", con medidas como una mayor vigilancia sobre el "deterioro" de los cauces y otros ecosistemas hídricos de los municipios.

En su programa marco, acordado en la conferencia municipal que el PSOE celebró el partido el pasado fin de semana en Valencia y publicado este martes en su totalidad en la página web del partido, los socialistas señalan que la gestión del agua "importa y preocupa a los ciudadanos, que ven cómo las consecuencias del cambio climático están afectando a la disponibilidad de este recurso".

Entre las medidas propuestas en esta materia, el PSOE plantea "planes estratégicos a nivel municipal para garantizar la adaptación al cambio climático incluyendo las infraestructuras necesarias" así como "planes de sequía específicos aplicables en situaciones emergentes".

Para ello, insta a "incentivar la vigilancia sobre el deterioro de los cauces y otros ecosistemas hídricos presentes en el municipio".

Y aunque no hace ninguna mención específica al trasvase de ríos, sugiere aplicar "niveles de control de calidad ecológica de las aguas con los caudales ambientalmente adecuados garantizados mediante los acuerdos con otros órganos competentes de las distintas administraciones públicas".

El PSOE defiende "una gestión sostenible y eficiente del agua" frente a la política hidráulica tradicional que, en su opinión, estaba basada en "la construcción de infraestructuras para ampliar la oferta".

Además, el PSOE plantea que los servicios de gestión del agua "deberán ser preferentemente municipales y solo excepcionalmente podrían concesionarse a la iniciativa privada en términos estrictamente regulados".

Asimismo, se compromete a garantizar el acceso al agua "de las personas más vulnerables, asegurando un mínimo vital hídrico para toda la ciudadanía de 100 litros al día por habitante".

Situación crítica en Alicante

Tal como informó EL ESPAÑOL, la agricultura de la provincia de Alicante está viviendo un momento crítico con la actual situación de sequía. De hecho, los productores de secano vaticinan una "temporada desastrosa", con la pérdida de hasta el 100 % del cereal.

Ante esta situación, los agricultores han explicado que el recorte "afecta de una forma fatal" a cosechas como el almendro. "No entendemos que en un año como este, que la cuenca del Tajo tampoco está tan mal porque es una de las mejores de España, el trasvase, que no cuesta ningún dinero, no se haga y se vaya a tirar el agua a Portugal", destacó la semana pasada el presidente de la cooperativa La Pedrera, Daniel Martínez.

"Si ellos tienen el agua, pues deberíamos tener nosotros el mar, que tampoco nos pertenece, pero ellos no deberían tener derecho a venir al mar, ¿no?", bromea Martínez, que concluye: "Si el mar es de todos, el agua también".

