Condenado a tres años y medio de cárcel por maltratar a su exmujer con la que seguía conviviendo en Elche

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a un total de tres años y medio de prisión por maltratar a su ex compañera sentimental con la que seguía conviviendo en la ciudad de Elche a pesar de que la relación sentimental había concluido desde hacía seis años.

En concreto, la sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Primera, impone al acusado, de 57 años, una primera condena de nueve meses y un día por un delito de maltrato en el ámbito de violencia de género, otros dos años más por un delito continuado de malos tratos habituales y, por último, otra pena de nueve meses y un día como autor de un tercer delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género.

Sin embargo, le absuelve de otros tres delitos por los que también se le acusaba al no considerarse demostrados: uno de tentativa de agresión sexual, otro de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y un último delito de coacciones.

De acuerdo con la resolución judicial, los malos tratos infligidos por el procesado se manifestaron al menos a partir de la primavera de 2016, cinco años después de que ambos terminasen su relación.

Así, según el fallo, en un primer episodio, el acusado se dirigió hacia su expareja tras mantener una discusión y la agarró por el cuello, sin que ella llegase a sufrir lesiones.

Además, después de que el procesado tuviese conocimiento de que la mujer había tenido una relación con otro hombre, comenzó a tratarla con “menosprecio” y a actuar con “violencia hacia ella, generando un clima de temor y dominación” en el que le profería insultos.

De igual modo, según la sentencia, se dedicó a dificultar la vida ordinaria de su expareja hasta que la mujer decidió abandonar el domicilio que compartían para irse a vivir junto a su hija común a casa de su madre.

No obstante, el acusado no aceptó su marcha, por lo que, según la resolución judicial, el 1 de febrero de 2017 llegó a acudir en tres ocasiones al lugar en el que ella trabajaba para conminarle a que regresase junto a él con expresiones como “esta noche tienes que venir a casa a dormir”, “esto te va a costar lágrimas de sangre” o “como no vengas, te vas a enterar”.

La víctima finalmente decidió interponer denuncia contra el procesado, lo que motivó que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Elche acordase la imposición de la medida cautelar de aproximarse a ella a menos de 150 metros.

La sentencia cree probado también que la denunciante sufre de ansiedad como consecuencia de los hechos. Por ello, establece que el acusado debe abonarle una indemnización de 1.000 euros por los daños causado

