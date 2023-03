El PP acusa al Gobierno de suprimir en 25 municipios de Alicante las líneas de bus con el resto de España

El portavoz de Transportes del Partido Popular en las Cortes, Miguel Barrachina, y el coordinador de campaña provincial, José Ramón González de Zárate, han denunciado este jueves en Dénia que el Ministerio de Transportes suprimirá en 25 municipios de la provincia las conexiones por autobús con otros municipios españoles de acuerdo con el nuevo mapa de concesiones que está preparando el Gobierno central. Un recorte, han añadido, "que supone un nuevo golpe en materia de infraestructuras a la ya castigada provincia de Alicante".

Barrachina y González de Zárate han hecho estas declaraciones acompañados de alcaldes, portavoces y candidatos del PP en la Marina Alta, "comarca en la que se perderán cinco conexiones", ha advertido Barrachina.

El portavoz de Transportes del PP ha lamentado que a la pérdida de conexiones de autobús "que va a perpetrar el Gobierno de Pedro Sánchez" se suma el hecho de que todas las concesiones de autobuses que dependen de la Generalitat Valenciana "están caducadas, lo que impide garantizar la movilidad entre municipios". Barrachina ha exigido en este sentido que la movilidad "sea un derecho y no un privilegio".

[El PP valenciano pide destituir a la cúpula de FGV por "gastarse 43 millones en trenes que no pueden pasar"]

Por otro lado, se ha referido al "insufrible abandono que sufre la comarca de la Marina Alta en materia de infraestructuras". "La provincia de Alicante ha sido la última en inversiones nacionales por segundo año consecutivo y la Marina Alta se lleva la palma", ha añadido.

"No es posible, no se puede soportar que desde el gobierno de España se boicotee el tren a la costa, se eliminen cinco de las estaciones de autobuses que había con Mariano Rajoy". "Tampoco es asumible que la pereza y la tibieza de Puig hayan propiciado que los 160 millones de euros del Tram no sirvan para comunicar la comarca porque el sobrepeso de los trenes no permite transitar por los puentes”, ha señalado.

Por su parte, del coordinador provincial de campaña del PP, José Ramón González de Zárate, ha criticado la "dejadez y desidia de los gobiernos socialistas en materia de transporte como ahora se pone de manifiesto con la supresión prevista de 25 paradas de autobús en la provincia".

Para González de Zárate la situación "es especialmente grave en la Marina Alta, ya que perderán sus conexiones municipios tan importantes como Teulada, Ondara, El Verger y Pedreguer". La Marina Alta, ha añadido González de Zárate, "es eminentemente turística por lo que si estos municipios no cuentan con conexiones con el resto del país, los turistas sencillamente no vendrán".

También se ha referido González de Zárate a la caducidad de los contratos de autobús que dependen de la Generalitat Valenciana "y que ha provocado que en muchas localidades se supriman líneas de autobús por falta de rentabilidad abocando a los vecinos a tener que desplazarse en sus vehículos".

Sigue los temas que te interesan