El PSOE estalla contra sus socios en Crevillent a cuentas de un fugaz tránsfuga: "Nos han faltado al respeto"

Después de la tormenta llega... más tormenta. Al PSOE de Crevillent no le han gustado las formas en las que sus socios de l'Esquerra Republicana y Compromís han gestionado el caso del concejal de Seguridad y Fiestas Josep Candela, quien optó por dimitir este lunes tras unos días de reflexión y después de que su partido, l'Esquerra, le expulsara de su grupo al saberse que había 'fichado' por la coalición valenciana, con la que concurrirá a las municipales.

El PSOE, que hasta entonces había optado por un perfil bajo en esta minicrisis de Gobierno, ha salido con todo en un comunicado emitido este martes noche en la que, para empezar, llama tránsfuga al ya dimisionario Candela. "Con independencia de la labor desarrollada en las concejalías a su cargo por el ya exedil, Josep Candela, su situación tras la expulsión de su formación política ha de calificarse, como de tránsfuga en virtud de su definición en el vigente Pacto por la Estabilidad Institucional en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas de nuestro país", avanzaban los socialistas.

Por si no quedaba clara esta contundencia, teniendo en cuenta que el PSOE se ha mostrado muy crítico con el PP con la situación que han atravesado dos exdiputados provinciales de Ciudadanos en la Diputación de Alicante, este partido añadía: "Quede bien claro que los Socialistas de Crevillent no realizamos esta afirmación en sentido peyorativo sino como simple aplicación sistemática de la definición existente en dicho Pacto suscrito no solo por nuestro partido sino por casi todos los partidos del arco parlamentario nacional, entre ellos Compromís y Esquerra Republicana".

[¿Pasarse a los no adscritos o entregar el acta? Los llamativos casos de ediles de la provincia de Alicante]

A continuación, la nota de prensa socialista ha deslizado que ellos se han mostrado "sin titubeos" con respecto a la crisis abierta con la encrucijada de Candela, algo que "no todos defendían inicialmente la misma postura respecto al problema surgido", en alusión al alcalde, José Manuel Penalva, de Compromís. !No había otras opciones", que no fuera la dimisión de Candela o su cese, aseguran los socialistas, "ya que el PSOE de Crevillent no gobierna con tránsfugas".

"Afectado al Gobierno"

"Finalmente, se ha optado por la solución más razonable, la renuncia por parte del compañero Josep Candela a su acta de concejal, y esta decisión es de agradecer. Ya que, de no haber optado Josep Candela por esta salida, de no haber optado por la propuesta que en todo momento ha defendido el PSOE de Crevillent, que, sin duda, ha tenido influencia en dicha decisión, hubiera podido afectar a la propia estabilidad del gobierno municipal", advertía el PSOE.

En el comunicado se ha aprovechado para dejar otros 'recados', que "el 'Govern del Canvi' no es patrimonio exclusivo de ningún partido político de los que lo componen, ni Compromís ni L’Esquerra, ni ningún proyecto personal de nadie, de hecho, ninguno de sus 11 componentes tiene más méritos en la gestión y los éxitos de estos 4 años de legislatura que ningún otro miembro, ni siquiera el alcalde, y todos son reemplazables, sin excepción.

Y, de nuevo, por si no quedaba claro el malestar socialista, acababan "lamentando" que "de todo lo acontecido en estos días" el Grupo Socialista de Crevillent "haya tenido que conocer los términos y los motivos de la dimisión de su cargo por Josep Candela por las publicaciones de prensa, como cualquier otro ciudadano, sin que nada al respecto se haya manifestado en la reunión de gobierno mantenida en la mañana de ayer por todo el gobierno municipal, lo que hemos de calificar de falta de respeto a nuestro tanto al Grupo Municipal Socialista como al PSOE".

"Que todos estos hechos desagradables, para la tranquilidad de todos los crevillentinos/as progresistas, no va a afectar la labor del gobierno municipal, pero sin duda, puede crear, de no rectificarse, un precedente no deseado por nadie de cara al futuro", sentenciaban.

Sigue los temas que te interesan