Carlos Mazón vuelve a pedir a la Generalitat "defender con la Diputación el agua" para Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha expresado hoy su desconcierto por el "nerviosismo" que ha mostrado la Generalitat Valenciana ante la propuesta realizada por la institución provincial para aunar esfuerzos en la defensa jurídica del trasvase Tajo-Segura.

Asimismo, ha manifestado que sigue sin entender cuáles son los motivos que tiene la administración autonómica para rechazar este ofrecimiento.

"No se por qué se han puesto tan nerviosos en la Generalitat Valenciana cuando yo lo único que he dicho es que conviene aunar esfuerzos y compartir estrategias jurídicas e informe hidrológicos para ir de la mano en la defensa del trasvase", ha indicado Mazón, quien ha insistido en que "no sé cuál es el problema que tiene la Generalitat en este sentido si lo hemos podido hacer con la región de Murcia y con los agricultores".

[El campo alicantino ya no cree a la ministra Ribera: "Prometen agua desalada sin que haya conducciones"]

El presidente ha añadido que "si han decidido ir por su cuenta y que no juntemos esfuerzos y estrategias, yo lo siento, pero que no se pongan tan nerviosos".

En este punto, Mazón ha recordado que "aquí se trata únicamente de defender a nuestra tierra y eso está por encima de todo lo demás, por lo que desde la Diputación de Alicante seguimos ofreciendo nuestra colaboración con la mejor predisposición" y ha pedido a los miembros del Consell y al PSPV-PSOE "que dejen de acusar a los demás y se dejen de tantos nervios".

"Absolutamente legitimados"

La semana pasada vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico en la Diputación de Alicante, Ana Serna, ya manifestó que esta institución "está absolutamente legitimada para presentar un recurso contra los recortes del trasvase Tajo-Segura".

Serna aseguró también que, mientras que la corporación provincial alicantina ha hecho durante todo este tiempo "una defensa férrea de los intereses de la provincia y de sus agricultores y regantes, el Gobierno de la Generalitat ha propiciado el recorte del trasvase con su abstención".

En un comunicado, la diputada de Ciclo Hídrico hizo estas declaraciones después de que la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, haya afirmado que no hay una mayor estrategia de armonización o acción conjunta que el recurso que va a presentar la Generalitat contra el real decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura.

"No deja de sorprenderme -esa propuesta- porque las competencias en este caso recaen en el Consell, que va a presentar un recurso en nombre de todos los valencianos", dijo la vicepresidenta.

Al respecto, Serna pidió a la vicepresidenta del Consell que "antes de hablar debería aprenderse bien los temas y tener claro quién defiende de verdad los intereses de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana".





