Estos son los nuevos fraudes informáticos y telefónicos con más trampas en la provincia de Alicante

Los fraudes telefónicos han venido para quedarse. Esta es una máxima que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la ciudadanía en general debe tratar de revertir. Sin embargo, la realidad, como cuenta a EL ESPAÑOL De Alicante el cabo Javier Herrero, responsable del Equipo @ de la Guardia Civil en la provinica, es que "hemos registrado un aumento considerable" tanto en el último año como desde 2016.

En concreto, "el año pasado se realizaron 5.500 denuncias en los cuarteles de la provincia que concluyeron con 102 detenidos en todo el territorio nacional, lo que equivale a 700 delitos esclarecidos.

Con todo, desde 2016 ha subido este tipo de delincuencia un 455% y el último informe de ciberdelincuencia, fechado en 2021, registra un incremento del 90% con respecto a 2019, previo a pandemia, en toda la Comunidad Valenciana.

Estos son los fraudes telefónicos más habituales recogidos por la Guardia Civil de Alicante:

A la cabeza se sitúa el carding o cargos indebidos por uso de tarjeta de crédito, que en la actualidad suele estar vinculado al teléfono móvil. "Esto no analizamos prácticamente a diario", avisa Herrero, y se suelen encontrar con denuncias relacionadas con las compras realizadas en plataformas "tipo Amazon o Netflix".

"El denunciante, cuando ve su extracto, ve compras que normalmente van al extranjero como Reino Unido, China, Estados Unidos... también a páginas que no son reales", asevera.

Son, en definitiva, "páginas web falsas que se crean para suplantar páginas reales donde se venden todo tipo de productos, como por ejemplo electrodomésticos, con un reclamo de precios muy competitivos, pero cuando se compra el producto nunca llega a casas", alerta este agente.

"Lo mismo estamos detectando con la compraventa de particulares en paginas habituales como Wallapop o Milanuncios", avisa Javier Herrero, "esa gente te hace salir del método establecido de pago, te dicen que me te va a enviar un enlace para pagar y eso lo aprovechan para sacar tus credenciales bancarias", así de simple y de crudo.

Esta estafa guarda relación con el fishing o correo simulado a través de un enlace por correo electrónico o "se accede simulando una red social, banco o institución pública" que da apariencia de fiabilidad.

"Luego tenemos el smishing que es lo mismo pero a través de un mensaje de texto o sms que simular ser de tu banco o de un servicio de paquetería "y te dice que tienes un paquete que para retirarlo debes pagar unas tasas".

Y, si el fraude se intenta mediante la llamada telefónica, se llama vishing. Te llaman "suplantando al gestor de tu banco, se identifican como tal y te dicen que ha habido movimiento inusual en tu cuenta y que necesita que le envíes unos códigos".

Por otro lado, el Equipo @ de Alicante también ha detectado "desde el año pasado" la estafa de la llamada falsa de los hijos, que consiste en la recepción de un mensaje, normalmente por Whatsapp, "de alguien que se hace pasar por tu hijo, te dice que tiene el teléfono estropeado, o que está estudiando y que necesita el dinero, que se le ha roto el ordenador por ejemplo, y que en conclusión le mandemos dinero a un número de cuenta concreto".

Pero avisa, para lanza la trampa, "el delincuente previamente realiza un estudio de ingeniería social, a través de sus redes sociales, para dar credibilidad" y evitar ser descubiertos.

Sextorsion y romance scan

"También encontramos muchos casos de sextorsion, un tipo de extorsión "más delicado" porque se produce cuando la victima "contrata una cita" con una prostituta por internet a través de una página de contacto y está no solo no se lleva a cabio, sino que "comienza la extorsión que si no pagas una cantidad por haberle provocado un inconveniente a dicha mujer, van a ir a tu casa a darte una paliza, incluso con amenazas de muerte".

Luego está el cada vez más habitual romance scan, que pasa por la creación de un perfil falso en redes sociales y en plataformas de citas de un hombre con una foto "de buen ver". La víctima cree comenzar un romance real con un individuo que, "pese a que le cuenta que tiene dinero, le pide que le preste grandes cantidades por un problema que le ha surgido", avanza este guardia civil. "Es un engaño emocional" en toda regla.

Empresarios y bitcóin

El instituto armado también está detectando este tipo de fraudes pero que tienen como objetivo los empresarios. Estamos ante el man in the middle, que consiste en el desvío de fondos de las cuentas de la mercantil a través de su correo electrónico, al que acceden "con las claves o virus". Tras ello, "interceptan las comunicaciones, modifican las facturas de pago y cuentas y las desvían a otras cuentas, sobre todo de proveedores al haber detectado palabras como pagarés o factura,

Y por último, y no menos infrecuentes, el fenómeno de las bitcoines está trayendo consigo el fraude relacionado con falsos inversores de divisas. A través de de anuncios en plataformas como Facebook o Instagram, "te enganchan para que pongas x dinero; te piden cantidades muy grandes, pero nunca ganas nada, te hacen gráficas falsas del dinero que estás ganando, te van poniendo trabas para recuperarlo" y al final descubres que la inversión la han hecho los delincuentes contigo

