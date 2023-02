La edad para emanciparse en la Comunidad Valenciana se dispara hasta los 29 años

Menos de un 20 % de las personas de entre 16 y 30 años (una de cada cinco) están emancipadas en la Comunidad Valenciana, donde la edad media de emancipación es de 29 años, según datos del Consell Valencià de la Joventut, que reclama que esta edad deje de ser vista exclusivamente como "un periodo de transición" hacia la etapa adulta.

Así lo reivindica la presidenta del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), Cristina Martínez (27 años), en una entrevista con EFE en el cuadragésimo aniversario de la entidad, en la que denuncia el "adultocentrismo", el fenómeno de interpretar el mundo bajo el prisma de la mirada adulta, que implica que "no se perciben las realidades de las personas jóvenes como válidas".

En las cuatro décadas de existencia de este organismo de representación de la juventud, las condiciones han cambiado mucho, explica Martínez, desde la reivindicación de "una educación de calidad, accesible y universal" y "todo lo que tiene que ver con la emancipación" a "la inquietud e incertidumbre" actuales de una juventud que "encadena crisis".

"Ahora mismo, la principal reivindicación es la inquietud de quienes se preguntan '¿qué va a ser de mi vida?', de poder iniciar y construir un proyecto de vida digno y tener oportunidades para hacerlo", asegura.

Sin embargo, entre la juventud también "han surgido con fuerza" reivindicaciones de carácter social como "la igualdad de género, los derechos del colectivo LGTBI, la preocupación por la sostenibilidad y la lucha contra la emergencia climática", asuntos "que hace unos años no estaban tan en la vanguardia".

Tiempos difíciles para el asociacionismo juvenil

Todo ello a pesar de que el asociacionismo juvenil "en los últimos años está viviendo un poco de crisis porque la sociedad no le está poniendo las cosas fáciles".

A ello se suma el desconocimiento general sobre el Consell de la Joventut, que "se suele confundir con el Instituto de la Juventud" a pesar de ser un organismo independiente de la administración, hasta el punto de que suele acudir a su sede gente "a pedir el Carnet Jove".

La menor movilización se inició con la pandemia, recuerda, con restricciones a las actividades presenciales, especialmente de las entidades de ocio educativo como los Scouts o Juniors, que no podían reunirse "ni siquiera cuando podía haber grupos de diez personas en las terrazas de los bares".

"La juventud se ha descolgado un poco desde entonces, pero estamos a tiempo de continuar promocionando el asociacionismo", asegura Martínez, que apuesta por dar "un empuje" ante este reto: "Si no, no nos podemos quejar de que la gente no se asocia".

Vivir con otras prioridades

Cada cierto tiempo, a Cristina Martínez le preguntan si los jóvenes de ahora viven "mejor o peor" que sus padres, pero, según la presidenta del CVJ, la respuesta no es tan simple. "El contexto es diferente: lo que para nuestros padres era en aquel momento un proyecto de vida más o menos normativo no es lo mismo que ahora", asegura, y señala que se conjugan en la juventud actual "más dificultad en algunas cosas y discursos más interiorizados en otras".

Entre las circunstancias más difíciles, alude a la baja tasa de emancipación e independencia económica, que no llega ni en la Comunitat Valenciana ni en España al 20 % de las personas de entre 16 y 30 años, mientras que la edad media de emancipación es de 29 años, un año antes de la edad límite en la que deja de considerarse demográficamente joven a una persona.

A ello se suma la visión de que "la juventud es solamente una época de transición hasta llegar a ser adultos", que responde a un "adultocentrismo" en el que "todos los problemas y reivindicaciones de los jóvenes se hacen complicadas de entender".

"Tenemos líneas de tiempo diferentes, y ante algunas condiciones como la precariedad se da por supuesto que tenemos que pasar por ahí solo porque somos jóvenes, como si fuéramos ciudadanos de segunda", lamenta.

Salud mental, empleo, igualdad y adicciones

Esa incomprensión hace, según Martínez, que a muchos jóvenes les cueste exponer sus problemas; de hecho, según datos del Consell Valencià de la Joventut, el 90 % de la juventud valenciana se ha sentido "menospreciado" al contar a sus familiares adultos sus problemas de salud mental.

La pandemia supuso un punto de inflexión en materia de salud mental juvenil, y durante este periodo, el 73 % de los jóvenes valencianos tuvo ansiedad, el 46 % depresión y el 80 % estrés, según el informe elaborado por el CVJ.

Un factor desestabilizador fue el desempleo, explica Martínez, que señala que los últimos datos indican que en enero de 2023 hay en la Comunidad 2.551 jóvenes más en paro que en diciembre de 2022, si bien un 6,8 % menos que en enero del año anterior.

A ello se suma que los que sí tienen trabajo y viven solos tienen que destinar, de media, un 62,4 % de su sueldo al alquiler, que es la opción favorita o "la única posible" para el 80 % de las personas jóvenes emancipadas.

Es más frecuente compartir piso, señala la presidenta del Consell de la Joventut, que añade que los que lo hacen destinan a ello el 35,1 % del salario, muchas veces por una sola habitación, cuando "la recomendación del Banco de España es que no se pase del 30 % del sueldo".

Desde el CVJ agradecen medidas recientes como el bono de alquiler joven del Gobierno de España pero consideran que son "insuficientes" pues, de hecho, este instrumento ha llegado "a menos del 20 % de la gente joven que lo necesita".

Otra de las preocupaciones de la juventud, según Martínez, es la igualdad -de género y racial- y la presidenta de la entidad señala en este sentido que, si hay datos alarmantes, como que casi el 20 % de los jóvenes vive la masculinidad desde la homofobia, estos responden a los comportamientos de la sociedad en general, porque la juventud "no es un estrato aislado".

"Distanciamiento" de la política institucional

La presidenta de la entidad reconoce "cierto distanciamiento" de los jóvenes respecto a la política institucional, hasta el punto de que 6 de cada 10 personas menores de 30 años "tienen poco o ningún interés" por la política.

Quizá, dice, se debe a que la representación partidista "no está acabando de conectar" con la juventud, si bien reconoce que las juventudes de los partidos políticos, integradas en el CVJ y de las que asegura que "no son más activas que otras organizaciones", están haciendo "un gran trabajo por apretar las tornas a la parte adulta".

"No se trata de sacar solo ayudas o becas, sino de habilitar espacios donde las personas jóvenes tengamos un protagonismo real, un diálogo de verdad con la administración", concluye.

