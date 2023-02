Carlos Mazón: "Estamos preparados para gobernar para todos en la Comunidad Valenciana, sin exclusión"

El candidato del PPCV a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este domingo que están "muy ilusionados", preparados y movilizados, así como con los brazos "muy abiertos no a muchos, sino a absolutamente todos", para hacer desde el 28 de mayo un gobierno "para todos, sin exclusión".

"Hoy aquí en Valencia, desde Valencia y la Comunidad Valenciana para toda España, sonreímos porque ya viene el cambio", ha manifestado Mazón en la clausura de la Intermunicipal del PP que se celebra en esta ciudad, ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

El presidente del PPCV ha destacado que, frente a un Consell del Botánico donde hay "ocho partidos bloqueando y peleándose todos los días", quiere "un partido, un proyecto, un Gobierno y un poner en marcha la Comunidad Valenciana sin espectáculos y con una línea sincera, concreta", porque saben "dónde van".

Mazón, quien ha asegurado que "el motor del cambio empieza" en esta tierra y ha sido jaleado varias veces al grito de "presidente, presiente", ha afirmado que "ya está bien" y que es el "turno" del PPCV, un partido que tiene "orgullo de valencianía, orgullo de ofrendar nuevas glorias a España", y va a ir a por ello.

A su juicio, "no puede ser " que la izquierda valenciana meta "el prejuicio ideológico" en la sanidad y la educación, que haya una tasa turística que "lastra" los municipios, que no se tenga agua ni financiación autonómica, y que haya un Gobierno que no reivindica ni lucha por "nada".

Un AVE para las tres provincias

El candidato popular ha señalado que espera inaugurar junto a Feijóo infraestructuras como el AVE que conecte las tres provincias valencianas o el tren de la costa, y decir junto a él en esta tierra que ya se tiene el sistema de financiación que merecen los servicios públicos valencianos.

Se ha comprometido también a aplicar una "revolución fiscal", en la que está trabajando "gente que lleva mucho tiempo en el partido" pero también gente que se acaba de incorporar al proyecto del PP, como la exsíndica de Ciudadanos en las Corts Ruth Merino, presente en el acto y para la que ha pedido un aplauso del auditorio.

Según Mazón, en el actual Consell "se creen impunes, pero está coleando este régimen, este Frankenstein", en el que "no puede ser" que el hermano del presidente de la Generalitat lleve camino de recibir 2 millones de subvenciones públicas y "no pase nada".

Asimismo, ha considerado que no es posible que haya 13 imputados por supuestamente tapar al marido de Mónica Oltra o que "medio Partido Socialista haya declarado en sede judicial que la trama de facturas falsa es verdadera y sigue".

"Todo esto se va a acabar", ha manifestado Mazón, quien ha aseverado que "se va a acabar el 'procés' separatista catalán, que ya no es silencioso y avanza a toda velocidad en la Comunidad", porque en su partido tienen "un orgullo propio, una identidad propia, que es la españolidad y la valencianía".

Mazón ha tenido palabras de gratitud hacia Rajoy y Aznar, "por muchas cosas", entre ellas la finalización de la autovía A-3 o la llegada del AVE, pero ha considerado que la participación de ambos este sábado en una mesa redonda con Feijóo es "un gesto precioso" y un "ratito mágico" que alegró el corazón a todos y jamás olvidará.

Finalmente, el dirigente popular ha reivindicado: "Sabemos lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Es la única razón por la que no estamos tristes, porque es verdad que ya se van".

