El Consell pide dos nuevos juzgados de Violencia de Género en Alicante ciudad para dar servicio 24 horas

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado este jueves que este año solicitará al Ministerio de Justicia la creación de dos nuevos órganos judiciales especializados en Violencia de Género en Alicante. En concreto serán el juzgado de lo Penal 2 y el de Violencia sobre la Mujer 4.

Así lo ha expuesto la consellera tras reunirse con el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón; el fiscal-jefe de la provincia, Jorge Ignacio Rabasa, y con responsables del Instituto de Medicina Legal para abordar mejoras en la lucha contra la violencia machista, según un comunicado de la Conselleria.

"Los asesinatos del año 2022, en los que el 40 % de las víctimas había presentado denuncia, nos obligan a seguir trabajando para buscar los mejores recursos y procedimientos para poder abordar esta lacra que nos avergüenza a todo el mundo", ha señalado Bravo.

La consellera ha hecho hincapié que Alicante, pese a que es "la quinta ciudad de España en número de habitantes", no dispone "de un servicio de guardias 24 horas para la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer, cuyos casos han de asumir los juzgados de instrucción".

Por ese motivo, la decisión de ampliar la planta judicial en materia de Violencia de Género se debe, según Bravo, "a la necesidad de contar con una jurisdicción especializada en todos los sentidos, porque no podemos consentir que cuando una mujer presenta una denuncia, su vida siga en riesgo".

De hecho, "ya en la fase de enjuiciamiento se debe contar con jueces y fiscales especializados", ha incidido.

En este sentido, la consellera ha mostrado su preocupación por las "escasas peticiones de informes de evaluación de riesgo" a las Unidades de Valoración Forenses Integral (UVFI), pese a que contienen una información "muy necesaria" para que "los jueces tengan un mejor conocimiento de cuál es la situación de la mujer, la peligrosidad y la vulnerabilidad".

Por todo ello, Bravo ha avanzado también que se va a establecer "un protocolo para activar este mecanismo", al tiempo que ha recordado que la Valenciana "es la única comunidad autónoma que ha puesto en marcha las UVFI comarcales", de manera que se cuenta con una en cada capital de provincia y otras nueve en Elche, Benidorm, Ibi, Vila-real, Vinaròs, Gandía, Torrent, Paterna, Sueca y Alzira. Igualmente, se pondrá en marcha otras más en Dénia este mismo año.

No obstante, la consellera ha insistido en que la responsabilidad de cada asesinato machista "es del asesino", por lo que, además de "centrar la lucha en la adecuada respuesta en lo penal", como sociedad "no podemos seguir fallando a la hora de construir una sociedad de respeto de valores, una sociedad que no discrimine a las personas por razón de su sexo".

