La agente de Policía Nacional que denunció a su exjefe por acoso sexual en Alicante dice que la amenazó

La agente de Policía Nacional de Alicante que denunció por un presunto acoso sexual a su oficial, ya retirado y que ejercía como inspector jefe de su brigada, ha afirmado este miércoles que el acusado se le insinuaba prácticamente a diario, dedicándole comentarios como "qué guapa estás hoy", "qué ojos tienes" o "me has alegrado el día con solo verte".

También ha dicho que la "amenazó" con llevarla a la brigada que se encargaba de la vigilancia de los calabozos si no se reincorporaba inmediatamente al servicio tras coger una baja por la ansiedad que estaba padeciendo.

["Guapa, vente a cenar": a juicio un exjefe de Policía Nacional de Alicante por acoso sexual a una agente]

La mujer ha asegurado que además de contactar con ella para invitarla a comer en varias ocasiones y proponerle quedar para cenar, en una ocasión en la que concertó una cita con él en una cafetería para pedirle un cambio de grupo, éste la condujo hasta su propio domicilio, a pesar de que la mujer le insistió "en que parase en la cafetería".

Una vez en la casa, según ha relatado, le ofreció una copa de champán y, tras conversar sobre temas laborales y hablarle la mujer de su hija, el acusado "se abalanzó" sobre ella para intentar besarla.

Entonces, ha explicado, ella se apartó para impedírselo: "Estábamos en el sofá y tras evitar que me besase, me levanté y le dije que me tenía que ir", ha explicado ante el tribunal de la Sección Tercera que enjuicia los hechos.

No obstante, la agente ha apuntado que el procesado nunca le planteó abiertamente la posibilidad de mantener relaciones sexuales, si bien ha sostenido que, tras ese episodio, ella dejó de estar adscrita a las funciones de control de estadística en la Brigada Móvil a las que había quedado vinculada desde su incorporación a la Comisaría, en 2014, y se fue distanciando de él, al quedar ligada a servicios de vigilancia en la estación de ferrocarril de Adif, con tal de evitarlo.

Sin embargo, según ha sostenido a preguntas de la Fiscalía y del magistrado presidente de la sala, eso no evitó que el procesado dispusiese un cambio de funciones a modo de "represalia" y que ordenase su traslado desde la Brigada Móvil en la que ella trabajaba para quedar a cargo de la Sala del 091.

En esta línea, ha señalado que el procesado incluso llegó a "amenazarla" con la posibilidad de enviarla a la brigada a cargo de la seguridad de los calabozos si no se reincorporaba de forma inmediata, después de haber cogido una primera baja por el estado psicológico de ansiedad que padecía.

Desde 2014

En este sentido, la víctima ha relatado que el presunto acoso comenzó desde su llegada a la brigada, a principios de 2014, aunque no le dio importancia hasta que, en diciembre de ese año, el inspector jefe le propusiese formar pareja con él en el servicio de incidencias durante un fin de semana.

"En ese momento, me puso la mano sobre la pierna y me propuso quedar para comer", ha afirmado la mujer, que ha afirmado que respondió separándose de él y diciéndole que ya había quedado con su pareja.

Al tiempo, ha incidido en que el inspector jefe siempre se ofrecía para resolver cualquier problema que tuviese y que la conminaba a hablar con él ante cualquier necesidad que se le plantease.

Así, ha señalado que ella siguió esas indicaciones porque había presenciado discusiones entre él y el oficial que ejercía como su superior directo en relación a quién debía solucionar esas cuestiones.

Por último, ha asegurado que no había presentado su denuncia contra el inspector jefe hasta 2018, meses después de que él se jubilase, en septiembre de 2017, porque "seguía sometida a mucha presión", al explicar que el acusado "era muy amigo de quien seguía como comisario".

La Fiscalía solicita para el acusado seis meses de prisión, mientras que la defensa solicita su absolución al negar la existencia del delito atribuido.

En este sentido, el propio acusado ha mostrado su disconformidad con los hechos expuestos en la denuncia en la apertura del juicio. Con todo, su declaración ha quedado aplazada hasta que prestasen testimonio todos los testigos, en función de la solicitud formulada por su letrado defensor que ha sido atendida por el tribunal.

El juicio está programado en al menos dos sesiones, entre este miércoles y mañana jueves.

Sigue los temas que te interesan