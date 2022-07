El secretario de Alicante da el visto bueno al cambio de portavoz en el PSOE: Ángel Franco liquida a Sanguino

¿Principio del fin de la enésima crisis socialista en la ciudad de Alicante? Finalmente la mayoría del grupo municipal, controlado a su vez por la ejecutiva del partido, se ha impuesto y el secretario municipal ha aceptado relevar al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Francesc Sanguino, sin la firma de todos los concejales.

Siete de nueve regidores habían pedido este lunes el cambio después de que Sanguino liquidase a tres asesores, reorganizase la presencia de los socialistas en organismos autónomos y tratase -sin éxito- de destituir a su número 2, la portavoz adjunta Trini Amorós. El motivo, según denunció en Ferraz, es la existencia "de un grupo paralelo" que funcionaría a las órdenes del exsenador Ángel Franco, el hombre que ha movido los hilos del socialismo alicantino desde hace décadas.

La ejecutiva local del partido pidió la renuncia de Sanguino, este se negó y el conflicto se había enquistado y subido de tono, hasta el punto de que este lunes el secretario general del PSOE alicantino, Miguel Millana (quien además será el nuevo portavoz), calificó de "inoperante" al que fuera el candidato socialista en las últimas municipales, con el aval de Ximo Puig.

Franco se cobra así a una nueva víctima en un ciclo de autodestrucción que ha dejado al PSOE alicantino sumido en la irrelevancia desde hace décadas, con la excepción de en 2015, que logró acceder a la Alcaldía con los peores resultados de su historia gracias al ascenso de Compromís y, sobre todo, Guanyar (una coalición liderada por EU que estuvo a punto de superarle en votos). Ahora se iniciará un nuevo proceso en el que, además, se está buscando un perfil idóneo para competir con el PP en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana.

"No se cansan de hacer el ridículo"

Por su parte, la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha exigido al PSOE y al grupo socialista que "deje al equipo de Gobierno fuera de sus líos y querellas internas sobre el cambio de portavoz" que se ha materializado este martes, y por el que Miguel Millana sustituye a Francesc Sanguino.

De España ha recalcado al término de la Junta de Gobierno que el Ejecutivo municipal "sigue centrado de lleno en resolver los problemas que preocupan de verdad a los alicantinos y se mantiene al margen del circo y de los constantes vaivenes y peleas intestinas de los socialistas".

La portavoz popular ha destacado "la celeridad" con la que el secretario general del Ayuntamiento ha redactado el informe solicitado por el alcalde, Luis Barcala, acerca de la petición de relevo del portavoz del grupo socialista formulada por siete de los nueve concejales del primer partido de la oposición. Al mismo tiempo, ha rechazado de plano cualquier maniobra dilatoria en relación con la tramitación del citado informe.

"Es denigrante la imagen que está ofreciendo el Partido Socialista", ha subrayado De España. "No contentos con el deplorable espectáculo de las últimas dos semanas, ahora intentan responsabilizar al PP de su propia incompetencia, inoperancia e ineptitud; y no será por falta de experiencia porque son ellos los únicos que desde hace más de veinte años han descabezado a su propio grupo municipal antes de acabar cada mandato", ha añadido.

La portavoz popular ha explicado que este mediodía se ha tenido conocimiento del dictamen de la secretaría general del Ayuntamiento sobre el cambio de portavoz en el primer grupo de la oposición. "Desconocemos si el nuevo portavoz socialista Miguel Millana pretende compaginar este cargo municipal con las labores que desempeña como diputado provincial también en la oposición", ha indicado. "Esto le supondrá una doble responsabilidad y una doble retribución, claro".

De España ha querido dejar claro en respuesta a Millana que el equipo de gobierno "cumple con la legalidad, no compadrea ni pacta con altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante". Y ha puntualizado en relación con el cambio de portavoz socialista que lo que se ha llevado a cabo es resolver un asunto jurídico con los máximos garantes de la legalidad en el Ayuntamiento, que son los funcionarios.

"Es muy grave lanzar acusaciones gratuitas sin pruebas como las que hizo el lunes el concejal socialista Millana, porque ya sabemos las consecuencias que estas acusaciones pueden tener. Desde este equipo de gobierno consideramos que hemos pasado de los dramas de Shakespeare a una novela barata", ha manifestado.

"No se cansan de hacer el ridículo, es increíble", ha proseguido la edil y portavoz popular. "Al mismo tiempo que su portavoz saliente, designado en su día por Ximo Puig, pide el amparo del comité de derechos y garantías de la dirección federal de su partido, los socialistas intentaban responsabilizar al PP de su permanente guerra interna".

"La misma disputa que sumió a esta ciudad en la paralización y el caos entre 2015 y 2018 con el gobierno de ese inefable tripartito conformado por ilustres concejales de PSOE, Guanyar Alacant y Compromís", ha agregado la concejal.

La también concejal de Empleo y Fomento ha subrayado que el gobierno municipal está aplicando el reglamento orgánico municipal en todas las decisiones, incluida la sustitución del portavoz del grupo socialista tal y como ha resuelto el secretario municipal.

"Una vez completado este trámite, el Partido Socialista deberá cumplimentar correctamente el resto de peticiones que pueda hacer su portavoz, ya sea revocar los cambios efectuados por el anterior portavoz o hacer otros cambios. En cuanto el PSOE resuelva el lío de su portavoz, se procederá al resto de trámites que requieren de su nombramiento expreso", ha insistido.

"Es desalentador presenciar día tras día el espectáculo de este Partido Socialista", ha indicado De España. "El PP quiere un PSOE fuerte, ya que sus concejales representan al segundo partido de esta ciudad y los alicantinos no se merecen una oposición que esté todo el día ensimismada en sus guerras internas, sino que se interesen por lo que ocurre en su ciudad".

"Nadie se imagina a este Partido Socialista con responsabilidades de gobierno en Alicante", ha concluido la portavoz popular. "Cuando escuchamos los ataques llenos de agresividad de su concejal Millana en contra de su portavoz Sanguino, que recordemos que fue el elegido por Ximo Puig, nos da vergüenza ajena que esto pueda suceder aquí y en un partido que debería serio".

