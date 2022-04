El PSOE se queda 'casi' solo en el Senado en contra de preservar los "poblados marítimos" mediterráneos

Los 118 votos de PP, Ciudadanos, Vox, Teruel Existe, UPN, PRC, Más Madrid, Adelante Andalucía, Mes per Mallorca, Compromís y la Agrupació Socialista Gomera no fueron suficientes esta semana para aprobar en el Senado una iniciativa parlamentaria para salvar los "poblados marineros históricos" del Mediterráneo español.

Con 124 votos, PSOE, EAJ-PNV y PAR se impuso mantener como está la Ley de Costas que atenta contra la supervivencia de estos enclaves. De nada ha servido estos años que sus federaciones, como la valenciana de Ximo Puig, hayan considerado que hay que “respetar y valorizar” los vestigios de carácter cultural e histórico. Concretamente el jefe de Consell hizo estas declaraciones en Castellón, en Torre de la Sal, el verano pasado.

"Está claro que desde el PSOE de la Comunidad Valenciana no se ha hecho nada, o bien que la influencia del Gobierno valenciano en el gobierno central es inexistente. Ha sido vergonzosa la intervención de Fernando Lastra, el portavoz del PSOE. No podía creer lo que he escuchado en directo esta mañana. Por desgracia han podido más las revanchas y las zancadillas entre los partidos políticos que el sentido común y el intentar solucionar los problemas de la gente. Lamentable", declararon desde la Asociación de Vecinos Torre de la Sal.

La modificación

El cambio en la Ley de Costas impulsado por el PP explicaba que "la regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace años, agravada por los efectos del cambio climático, ha supuesto que determinados núcleos urbanos costeros a lo largo de todo el país, con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre".

El texto solicitaba proteger "edificaciones de baja densidad, muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas a un modo de vida marinero".

"La falta de suficientes medidas de protección de éste durante décadas en las que la regresión litoral se ha ido agravando ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a que se llevara a cabo ese deslinde", continuaba.

Desde Mediterránea, la plataforma que aglutina a todos los afectados por la degradación del litoral en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, exigen a los socialistas de sus respectivas comunidades explicaciones.

Un tuit al respecto de la intervención socialista en el Senado.

Acusan a Lastra de tener un "escaso conocimiento de la problemática del litoral de España", afeando que increpase "contra los valores culturales, históricos y naturales de los municipios afectados estuvo cargado de comentarios menospreciando y denigrando la identidad del litoral mediterráneo como respuesta a la comparecencia del senador del grupo popular, Vicente Martínez Mus".

Incluso llegó a ironizar con el hecho de que pareciese que el senador del PP estuviese hablando de Asturias. El malestar con el PSOE de las más de 30 asociaciones que integran Mediterránea es evidente y exigen explicaciones. Y de otro lado, estudian otros modos de cambiar la ley proteger los poblados marineros.

Sigue los temas que te interesan